Los registros automotores se defienden del DNU de Milei: “Hay mucho desconocimiento”

“Les pedí a los titulares de registros que expliquen adónde va el dinero. Parece que todo va para ellos y para el Estado Nacional. Y no es cierto”, dijo Mariano Cúneo Libarona, el ministro de Justicia, en una entrevista con Infobae. Y encendió la mecha. Los encargados de registro del Automotor salieron a defenderse, luego de la reforma al sistema que planteó Javier Milei en el mega DNU, que se publicó el 21 de diciembre en el Boletín Oficial.

“Hay mucho desconocimiento e intereses creados”, le dice a NOTICIAS Raúl Rassadore, titular de un registro y delegado de AAERPA (Asociación Argentina de Encargados) de la regional Santa Fe. Y agrega: “El nuevo sistema de ninguna manera va a ser más barato. Inclusive puede haber mayores costos, porque habrá más empleados en Dirección Nacional”.

Según Rassadore, “el registro es un ente público de gestión privada. Los encargados accedemos por concurso, tenemos que ser contadores, abogados o escribanos. Y nosotros nos hacemos cargo del personal, de sus aportes, de los gastos de gestión y del material. También prestamos servicio, sin emolumento alguno, a las provincias y municipalidades”.

Es que, dicen los encargados, el Registro percibe un arancel del trámite que hace a través de una tabla de valuación. Con esa remuneración se cubren sus gastos propios y se envía un porcentaje al ministerio de Justicia. Pero no es la única tarea: también cobran en nombre de municipios y provincias, sus impuestos y multas. Es una ventanilla única para el ciudadano.

Alejandro Germano, presidente de AAERPA, agrega en una entrevista con Telefe: “Yo tiendo a creer que lo que busca el Gobierno es un trámite más ágil. Y respecto a eso, nosotros desde la Asociación Argentina de Encargados también buscamos lo mismo. El 40% de los trámites se inician de manera remota”. Y agrega: “En Argentina para llegar a una digitalización total falta una conectividad mayor. Avancemos hacia ello, pero sin vulnerar la calidad de la gestión”.

Ante eso, Rassadore opina: “El nuestro es uno de los sistemas más federales de la Argentina. Estamos distribuidos en todo el país”. Y concluye: “Una inscripción inicial o una transferencia en 24 horas te otorga la titularidad del vehículo. La celeridad es importante, pero también lo es la seguridad jurídica, porque la inscripción en el registro te otorga la propiedad y repele cualquier acción que pueda realizarse”.

Según indican los titulares de los registros automotores, no están negados a la modernización, pero no creen que lo que establece el decreto de Milei, que empezaría a regir desde este fin de año, sea la forma. “Nos apuntan porque existe un gran desconocimiento de cómo funciona el sistema. Además, pueden existir intereses empresarios”, insiste Rassadore. Y finaliza: “Si lo que se pretende es que el trámite sea más ágil, estamos en ese camino de la digitalización. Pero no olvidemos que en argentina no tenemos buena conectividad y los registros están distribuidos en las partes más remotas del país”.