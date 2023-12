El gobernador de Santa Cruz no le pagará la liquidación del salario a Alicia Kirchner

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, anunció que no le va a pagar la liquidación del salario a la ex gobernadora Alicia Kirchner ni a su equipo. La medida se toma en medio de los ajustes que plantea Javier Milei a nivel nacional y con el concepto que, quien debía hacerse cargo de la situación era la “casta” y no la gente.

“He decidido no pagarle la liquidación a la ex gobernadora Alicia Kirchner, su gabinete y parte de su equipo”, escribió Claudio Vidal en Twitter. Y argumentó: “Si no hay plata para el pueblo, tampoco hay plata para los que se enriquecieron con la política. De a poco ordenaremos todo”.

El 14 de agosto, el kirchnerismo perdió la gobernación en Santa Cruz. Vidal, ex diputado nacional y secretario general del sindicato petrolero, se impuso en las elecciones con más de 46% contra el 43% que sacaron las listas de Unión por la Patria, en una provincia que conserva la ley de lemas.

A casi dos semanas de haber asumido la gestión, Vidal cruzó a Kirchner. E hizo un anuncio que se viralizó en las redes: no habrá liquidación de sueldos para Alicia y su gabinete.