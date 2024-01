"Es un buchón": divertida anécdota de Moreno con Cristina por una tapa de Noticias

Guillermo Moreno contó una divertida anécdota que tiene a Cristina Kirchner y a la revista Noticias como protagonista. La charla giró alrededor de una publicación de este medio, donde se contaba que el entonces secretario de Comercio había viajado a Brasil.

Moreno, en una entrevista con el programa “Digitalizados", reveló que un día lo convocó la entonces Presidenta muy enojada. Y le tiró la revista encima. "Una vez me llama Cristina y me dice ¿Estuvo en Brasil, quién lo autorizó? ¿Quién me tiene que autorizar? Yo, que soy la Presidenta. Pero yo estuvo en el 77 en Brasil", se defendió Moreno, al recordar la charla con Cristina. Pero la tapa, tal cual aclaraba la publicación, era un montaje con Photoshop.







“Le dije que se ponga los anteojos y no le gustó nada”, siguió Moreno. La anécdota concluye con que Cristina llamó a su entonces jefe de Gabinete, Alberto Fernández, quien la había anoticiado de la publicación. "Cuando andes botoneando a los funcionarios fijate si es verdad al menos", contó Moreno que CFK le dijo a Alberto. “Es que es un buchón”, fue la reflexión del peronista.

por R.N.