Elecciones bonaerenses: así votaron Diego Valenzuela y Mayra Mendoza

En una nueva jornada electoral en la provincia de Buenos Aires, distintos referentes políticos se acercaron a las urnas para cumplir con su deber cívico y enviar mensajes a la ciudadanía. Entre ellos, el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, y la jefa comunal de Quilmes, Mayra Mendoza, quienes coincidieron en remarcar la importancia de la participación democrática.

Valenzuela, primer candidato a senador por La Libertad Avanza en la Primera Sección, votó por la mañana en el colegio San Carlos Borromeo de Sáenz Peña. Tras emitir su sufragio, destacó el rol que hoy le toca cumplir en la política provincial: “Hace 9 años y medio que gobernamos en Tres de Febrero, estoy muy feliz de lo que hicimos acá, creo que transformamos el distrito. Ahora tengo un nuevo rol que es el de ser candidato representando a los bonaerenses, y lo ejerzo con mucho orgullo y responsabilidad”.

El dirigente libertario también subrayó el valor del sufragio en una democracia: “Cuando la democracia se expresa, eso es sagrado”, afirmó, al tiempo que se refirió al contexto político de los últimos días: “Hubo un ruido político en las últimas semanas, como pasa siempre antes de la elección, para distraer al electorado y no hablar del estado de la Provincia. No lo voy a calificar porque quiero ser respetuoso de un estado que realmente duele”.

Por su parte, Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes y candidata a tercera diputada provincial de Fuerza Patria por la Tercera Sección Electoral, votó en la Escuela Primaria Nº 52 de Ezpeleta. Desde allí llamó a los bonaerenses a involucrarse activamente en el proceso: “La expectativa que tenemos es que la gente participe, que hoy los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires elijan, que nadie se quede enojado o frustrado en casa, sino que hagamos valer nuestro derecho a ejercer el voto, a elegir nuestros representantes”.

La dirigente kirchnerista enmarcó la jornada como una fiesta democrática: “Es una jornada democrática, y además nos acompaña un clima hermoso, es un día para vivir en familia, yo así lo estoy viviendo, y eso es lo que nosotros queremos hoy transmitir”.

Finalmente, apeló a la militancia y al compromiso colectivo como motor de cambio: “Una apela siempre como militante política para que la sociedad se organice, participe y se involucre. Primero porque creo que los problemas siempre tienen una resolución o una salida colectiva y que ‘nadie se salva solo’, como lo dijo El Eternauta. Entonces hay que involucrarse, hay que participar, y también fortalecer nuestra democracia, lo que tanto nos costó a todos y a todas”.

De esta forma, Valenzuela y Mendoza, desde espacios políticos enfrentados, coincidieron en enviar un mensaje común: que la participación ciudadana y el voto siguen siendo las herramientas fundamentales para fortalecer la democracia.

por RN