En el búnker del Gobierno admiten la derrota. La distancia con Javier Milei es ya irremontable. En el oficialismo hablan de una distancia de 14 puntos, aproximadamente. Insisten con una muy mala performance en provincias como Mendoza y Córdoba, pero en especial en lugares inesperados como La Pampa e incluso algunos distritos del conurbano. La desazón en el peronismo es total.

Ya la posibilidad de una victoria de Sergio Massa está descartada. Ahora, en el búnker del oficialismo, varios miembros del oficialismo se preguntan como seguirá esta película en las tres semanas que siguen hasta el traspaso de mando. "Sergio no se va a ir a ningún lado, no es propio de el, aparte no queremos que nadie después venga a decir que esto es culpa nuestra", dicen en el massismo. Algunos intendentes del conurbano ya empezaban a decir que, si Javier Milei cumple su promesa de cortar la coparticiación federal a cero, no podrán pagar ni siquiera los sueldos de diciembre. La incertidumbre crece.