Boca de urna: una encuestadora publicó sus números y Jorge Rial estalló

A la espera de los resultados oficiales de las elecciones 2023, apareció un boca de urna que molestó a más de uno en el oficialismo y que hizo que el periodista Jorge Rial estallara de bronca. El trabajo de Prosumia, una consultora atribuida al empresario Guillermo Seita, entre otros, mostró sus números a media mañana y luego a las 13 horas. Eso generó que el conductor de televisión explotara.

“Guillermo Seita se despertó temprano y ya está operando. No importa cuándo leas este tuit y cuál sea el candidato al que bolsiquea”, escribió Rial en su cuenta de Twitter.

El apellido del consultor suele aparecer en los días de elecciones. En las generales, quien lo acusó de hacer campaña sucia fue Mauricio Macri. “La agencia que lo hizo esto es la de este operador oscuro que a muchos de Juntos por el Cambio le gusta usarlo que es Seita. El paseador de perros”, dijo el ex presidente sobre un mensaje que había llegado al celular de muchos porteños con palabras agraviantes hacia Jorge Macri. Y había agregado: “Estoy desilusionado porque se recurra a esta gente, operadores, que no sirven para la política”.

El consultor negó lo sucedido. "Debe estar nervioso Mauricio. En el 2015 lo ayude a él y a Daniel Scioli, parece que está con problemas de memoria. En este país me echan la culpa de todo, en lugar de revisar sus propios errores, sus limitaciones y sus miserias. Espero que los argentinos votemos unidos y en paz y que pasemos de página de una vez por todas, para dejar atrás tantos años de dolor, frustración y decadencia", dijo.

NOTICIAS consultó a Seita sobre la polémica que inició Rial, pero el encuestador prefirió el perfil bajo: "No tengo Twitter, no sé qué dijo", aseguró. Y ante la insistencia de esta Revista, agregó: "No tengo nada para contestar". Esta vez, el empresario no se subió al ring.