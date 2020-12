Felipe Solá explotó contra un diputado del Gobierno: “Chanta, versero, berreta”

Son días movidos en la coalición oficial. En plena tensión en la relación entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner, la Vicepresidenta dejó un mensaje el viernes que provocó un tsunami en el Gobierno: “Los que tengan miedo de ser ministros, que vayan a buscar otro laburo”. A esa tormenta se le sumó recién un nuevo capítulo. El diputado del Frente de Todos, Nicolás Rodríguez Sáa, subió una conversación picante con Felipe Solá, el Canciller, a sus redes. “Chanta, versero, berreta. Buscá tu minuto de gloria laburando”, le dijo el ex gobernador de Buenos Aires. Arde la interna.

Solá ya había tenido un arranque de semana complicado. Luego de meter la pata después de la conversación entre el Presidente y Joe Biden, el mandatario estadounidense, varios especulaban que el Canciller era, para CFK, uno de los que “tienen miedo” de estar en su cargo. A la mañana Solá se procuró de aclarar, en entrevistas radiales, que no está pensando en dejar la cartera, y hasta le devolvió el dardo a la Vicepresidenta. “No me vendría mal otro laburo pero ahora no tengo tiempo”, lanzó. Horas después se conoció esta conversación. “Cuando te insulta un Canciller por privado es porque alguna verdad dijiste. El pueblo merece respeto a las palabras de Cristina”, dijo el diputado en sus redes, y le adjuntó la conversación que mantuvo con Solá.

Ahí se lee que el sobrino de los históricos gobernadores puntanos le contesta “hablas de ajuste y te reís de Cristina”. Luego redobló la apuesta: “¿A qué hora renuncia el canciller? Los que hemos trabajado en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto sabemos los errores sistemáticos que se cometieron este 2020 en la gestión, como también así el maltrato con nuestros empleados estatales por parte de las autoridades”. Solá, por ahora, no contestó. La interna oficialista no descansa ni para Navidad.

