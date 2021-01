Exclusivo: Por dentro, la imponente casona donde vive Amado Boudou

A Amado Boudou siempre le gustó vivir de manera lujosa. Fue uno de los primeros funcionarios K en desembarcar en Puerto Madero, pasó un tiempo en un coqueto edificio restaurado de Barracas y ahora desembarcó en el Conurbano. A pocos kilómetros de la Capital, en Elizalde 79, Avellaneda, se levanta la casona que el exvicepresidente habita desde agosto.

“Un inigualable y maravilloso chalet de seis ambientes”, decía la descripción inmobiliaria de la vivienda que estaba a la venta por US$ 460 mil. Amén de lo empalagoso de la descripción, los vecinos la describen como una de las cinco casas más lindas de la zona.

No es para menos: tiene cuatro plantas, unidas por un ascensor, con todas las comodidades que se puedan imaginar. 555 metros cuadrados, suficiente para que Boudou, su mujer Mónica García de la Fuente, y sus mellizos vivan con absoluta comodidad. “Cuenta con una impactante entrada con escalinatas, gran living-comedor, una mega suite de 60 metros cuadrados, cuatro dormitorios, ascensor y siete baños”, decía parte del texto que detalla los ambientes.

Ideal para el verano, en la parte trasera tiene una pileta de 8 por 4, deck en madera, parque y un quincho cubierto. Adentro de la casa, sobran los objetos de lujo: en el living, una cascada da la bienvenida a la casa y en los baños, las mesadas de mármol de carrara. Nada mal. Una de las vedettes del domicilio es el baño en suite de la habitación principal, de 6 por 2,50, con jacuzzi. Además, un vestidor de 4 por 1 metro.

Tantas comodidades podrían hacer pensar que el contrato de alquiler sería elevado: no fue el caso. La familia Boudou pagó 40 mil pesos los primeros seis meses y abonará 50 mil desde febrero y por el término de un año más. El precio equivale a un departamento de dos ambientes en Capital Federal. Según inmobiliarias de la zona, locar un inmueble como el de Elizalde 79 cuesta entre 200 mil y 300 mil pesos.

La dueña de la vivienda, Mónica Schenbari, no es una desconocida para el mundo kirchnerista: fue una de las aportantes de la campaña del Frente para la Victoria en las elecciones de 2015, según consta en los registros de la Cámara Nacional Electoral.

El contrato tiene algunas particularidades. No tiene garantes y está fechado en enero del 2020 a pesar de que cuando el juez Obligado le otorgó la prisión domiciliaria a Boudou, en abril, se fijó como dirección del detenido Salmún Feijoo 735, piso 1°, en el edificio Barracas Central: para la Justicia la otra casa aún no estaba en los planes. Además, una extraña cláusula del acuerdo entre partes indica que los inquilinos comenzarían a pagar recién seis meses después. Casualmente, o no, en agosto.

Afuera de la magnífica casona, que los vecinos describen como una de las cinco más lujosas del barrio, suele estar el vehículo en el que se mueve García de la Fuente, una Kia Soul azul del 2015 que debe 41 mil pesos de multas en Capital Federal. De todas maneras, es poco al lado del auto de Boudou. El Audi A4 del ex funcionario, que hace tiempo no se ve pero del cual sigue conservando la titularidad, adeuda unos $ 455.445, algo más de lo que él cobra de pensión por haber sido vicepresidente cada mes. La prolijidad nunca fue uno de sus fuertes.

Desde hace algunos meses, Boudou pasa su prisión domiciliaria en un lugar ideal, lejos del ruido de Capital Federal, mientras espera la decisión de la Justicia, que deberá resolver si vuelve o no a la menos cómoda prisión de Ezeiza.