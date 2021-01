Cristian Ritondo: "Alberto Fernández es el peor presidente de la historia"

Cristian Ritondo no podía imaginar las sorpresas que se iba a llevar en el asado que organizó en la noche del lunes 4. Quizás la primera fue cuando Horacio Rodríguez Larreta se sinceró y le admitió que las costillas que acababa de cocinar eran “las mejores” que había probado en su vida. El jefe del bloque PRO en Diputados tiene para eso una explicación: se tomó el trabajo de llevar a la costa la carne que compró en Mataderos, el barrio en el que creció y del que dice que salen los mejores parrilleros del país. Pero los días siguientes a esa cena fueron los más inesperados.

Luego de que el jefe de gobierno porteño confirmara su test de Covid positivo, Ritondo se tuvo que aislar en la residencia que alquiló en Pinamar junto a su mujer, sus dos hijos adolescentes y dos amigos de ellos. “Parecía la casa de Gran Hermano”, le dice a NOTICIAS ya recuperado y con los pies en la arena, sobre los tres días que permanecieron todos encerrados, matando el tiempo con partidos de fútbol tenis y capítulos de “Rompan Todo”, la serie sobre el rock que estrenó Netflix.

Noticias: ¿En esa cena había un candidato a presidente y otro a gobernador?

Cristian Ritondo: Hay uno que quiere ser gobernador y otro que quiere ser presidente, aunque no le pregunté a Martín (Yeza, el intendente anfitrión que participó del asado) que anda pensando sobre esos temas. Pero no es que quiero ser candidato sino que quiero que nuestras ideas vuelvan a gobernar la provincia, y tendrá que ir el que sea el mejor para esa tarea según lo entienda la coalición. Lo mismo que para la nacional: Horacio es metodológico, se preparó toda su vida, y las encuestas lo apoyan, pero yo no quito la posibilidad, que me encantaría, que sea María Eugenia (Vidal). Trabajé cuatro años con ella, sé la visión que tiene del país y su potencial. También me gustaría que encabece la lista de diputados en Buenos Aires, trataremos de convencerla.

Noticias: Se trajo para leer en la playa “Un siglo de populismo” (de Pierre Rosanvallon). ¿Alberto Fernández es populista?

Ritondo: No cabe la menor duda, pero un populismo sin plata lo cual es mucho más difícil. No tiene una mirada centrada en objetivos claros, no cree en los planes, así es muy difícil. Manejan una agenda que no tiene nada que ver con la gente.

Noticias: ¿Una agenda de Cristina?

Ritondo: No sé si la de Cristina, es la del Gobierno. El presidente –y el problema- es Alberto, no Cristina.

Noticias: También es verdad que Fernández agarró un país al borde del colapso, con la economía destruida.

Ritondo: A esta altura, después de un año, la Argentina de diciembre 2019 era maravillosa al lado del país al que nos está llevando Alberto. En todos los índices estamos peor. Además, no recordar el país que dejaron en el 2015 también sería una mentira.

Noticias: ¿Piensa que Fernández va a ser peor presidente que Macri?

Ritondo: Sin lugar a dudas. Ya es el peor gobierno de la historia.

Noticias: ¿De toda la historia?

Ritondo: Sin dudas.

Noticias: Pero a Fernández, además del país que agarró, le tocó atravesar una pandemia. ¿Es peor que de la Rúa?

Ritondo: Yo lo que digo es que los datos matan relato. Además, este Gobierno tiene a favor una oposición constructiva, que no es golpista y que se sienta a hablar.

Honorable Cámara

El peronista se tomó dos semanas en Pinamar antes de volver a la Cámara, que será uno de los focos de atención en este año electoral. Ahí Ritondo tiene una tarea compleja: lidera un bloque donde hay políticos intransigentes acerca del diálogo con el oficialismo –algo que en aquellas filas también se repite-, y le toca negociar con los pesos pesados del Gobierno. Con Máximo Kirchner, con el que comparte piso de oficina, dice que lo une una relación respetuosa, aunque suele cruzar chicanas futboleras –Ritondo es de Independiente y Kirchner de Racing- en los ascensores. “Cuando nos ganaron con dos menos, a principios del año pasado, me hizo varias cargadas”.

Ritondo: Cuando está de acuerdo con algo lo dice y lo sostiene, y si no está de acuerdo lo dice de frente. Muchas veces sobre Máximo se descargaron unas características que después cuando lo conoces no son tan así. Representa cabalmente al gobierno y yo represento otra cosa, pero intentamos buscar puntos en común.

Noticias: ¿Y con Massa? Se cruzó fuerte a fin del año pasado.

Ritondo: Lo conozco hace años. Hace bien la tarea de administrar la Cámara y de representar al oficialismo. La vez a la que te referís fue por otra cosa, por la gente que podía entrar o no, pero después lo aclaré directamente con él. En todo lo que se ha comprometido Sergio lo ha cumplido.