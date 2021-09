Gabriel Solano: “Milei es un facho, pero el peor es Berni”

En la tarde del miércoles 25 de agosto Gabriel Solano andaba arriba de su auto en Boedo cuando vio un tumulto sobre la vereda, a metros de su volante, que le llamó la atención. En verdad fueron varias cosas las que le despertaron interés: la peluca inconfundible de Javier Milei, el centenar de jóvenes que se movían lento atrás de él, y los saludos que le daban los mozos y vecinos que andaban por ahí. “Ojo, me gustaría saber cuántos de esos son realmente del sur de la Ciudad”, dice ahora el candidato trotskista, sentado bajo el sol de Plaza de Mayo.

Solano y Milei, los candidatos que compiten por el voto antisistema en la Ciudad, se vieron sólo una vez. Fue en los pasillos de Crónica TV, hace por lo menos un año, y según recuerda el hombre que va en la boleta del Frente de Izquierda el economista -que entonces ni fantaseaba con meterse en una boleta- lo saludó y lo felicitó. “Gabriel, los liberales te seguimos mucho”, le habría dicho el de los pelos largos, en un fenómeno político singular que NOTICIAS retrató en la nota “Solano, el trotsko liberal”. Pero mucha agua pasó bajo el puente desde entonces: ahora ambos se tiran con munición gruesa, y el dirigente del Partido Obrero advierte que su otrora compañero de ocasión de panel es, a secas, “un facho”. “Si votás a Milei, te sale Videla”, fue el slogan que lanzó y que se viralizó en las redes. Sin embargo, Solano también dispara hacia el Gobierno. “Ojo, Milei es un facho, pero peor es Berni”.

Noticias: Hay un debate entre la izquierda y los liberales a ver quién representa mejor el voto antisistema.

Gabriel Solano: Lógico. Ellos tienen una parte impostada: buscan presentarse bajo una especie de vestimenta antisistema cuando no lo son, y en eso tienen un punto en común con lo que fue el fascismo. Hitler también decía que era nacional socialista, y era también un intento de presentarse ante la clase obrera alemana, que era fuertemente socialista, como una fuerza antisistema. Nosotros decimos ojo con esto, Milei no es un repudio al régimen, dicen que el mejor gobierno fue el de Menem-Cavallo, van con los que bancan a la dictadura, quieren eliminar la legislación laboral, hasta quieren privatizar las calles. Estamos en el delirio etílico ahí. Ahora, un fascista puede aparecer, pero tiene que haber condiciones para que se aplique su programa.

Noticias: Y usted no ve esas condiciones.

Solano: Creo que no. Le veo patas cortas. Ahora que pasa: como el tipo es un fascista hay que combatirlo. Uno nunca sabe, yo tengo mis pronósticos pero no me enamoro de ellos, pueden fallar. Combatamos al fascismo, aunque el fascismo más peligroso de Argentina hoy es Berni, el que va y envalentona a una tropa que está haciendo destrozos en Buenos Aires. Es más peligroso Berni que Milei, pero Milei representa a un movimiento que mañana puede cuajar: nadie pensaba que Bolsonaro iba a ganar y ganó. No hay que menospreciar al huevo de la serpiente, pero no confundo el huevo de la serpiente con la serpiente.

Noticias: ¿Y por qué tiene tanto éxito milei?

Solano: Tiene que ver con el fracaso del macrismo. El macrismo prometió una serie de cambios a la derecha, y le reprochan que hizo “peronismo de buenos modales”. Él le está hablando a la derecha que con Macri fracasó. No fue contra los piqueteros, contra los sindicatos, contra el gasto púbico, no privatizó la salud ni la educación. Macri quiso pero no pudo, se encontró con una rebelión popular. Y este dice ahora voy yo.

Pero ellos tienen varios problemas. Ellos siempre nos decían en el pasado decime una sociedad que funcione como vos querés, ahora yo pregunto: ¿Dónde se vio un capitalismo que funcione sin Estado? Lo de ellos no existe. Él dice que el único Estado que admite es el que defiende el derecho de propiedad. Y para defender el derecho de propiedad tenés que tener capacidad de ejecutar su decisión. O sea no es una sociedad sin Estado, sino que destaca el rasgo más reaccionario del Estado, el de la represión. En eso sí es coherente con la lista que armó, que es un tren fantasma. Tiene a Victoria Villaruel de segunda, una defensora acérrima de los genocidas, tiene un acuerdo con el partido de Gómez Centurión, un carapintada, que ya no es un defensor ideológico sino práctico de la impunidad de genocidas. Esa lista pro milica es coherente con este Estado que defiende, una lista en la que también se nota la concepción rentista de la economía que tienen, de especuladores. Este Ramiro Marra (ndR: va de primer candidato a legislador por la boleta liberal) es un chanta, un especulador, cuyo lema es como ganar guita sin laburar. Son parásitos que viven especulando con las criptomonedas, como Maslatón. Ellos no pueden nunca estar en contra del Estado: solamente nosotros estamos en contra del Estado.

Noticias: ¿La izquierda puede sacar algún voto liberal?

Solano: Hay algunos liberales que me dicen que odian a Milei y que capaz que me votan. Hay un sector liberal que se siente estafado, que no es pro milico.

Noticias: El Frente de Todos prometía asado; el macrismo, antes, una lluvia de inversiones. La izquierda, ¿con qué convence al votante dudoso?

Solano: Por dos cosas. Una por la negativa si querés, que es una expresión de repudio al régimen, lo cual es genuino. Por otro lado somos una corriente de lucha, y la gente lo sabe. Dirigimos un sindicato docente, somos parte del movimiento social permanente de la Ciudad y un voto a nosotros es también darle un apoyo político a las causas que nosotros representamos de manera cotidiana.

Noticias: ¿La izquierda puede retener votos de los desencantados con el Gobierno?

Solano: En lo esencial sí, es nuestro principal punto para crecer. Es el votante que dijo Macri es un desastre, que vuelva el asado, basta de pagarle al Fondo, basta de recortarle al jubilados, queremos poder pagar un alquiler: todas cosas que no funcionaron. Ahí están nuestro principal voto nuevo. El Gobierno tiene una crisis muy fuerte, derivada de que se suponía que el gobierno que tenía quedar atrás el ajuste macrista y ha hecho un ajuste muy fuerte. Es una especie de gobierno peronista que no reparte nada: salario para atrás, jubilaciones para atrás, no hay obra pública, no pasa nada. Es un bonapartismo de manos vacías. Entonces ahí tenés votos que se van a ir por izquierda y por derecha. Nuestro desafío es como hacer que eso no se vaya al voto blanco, que pasó en Salta, o un no voto, que pasó en Misiones. El peligro no es tanto que le vaya bien al Gobierno, eso no va a pasar, el peligro es que esa bronca se transforme en una cosa medio genérica, en un repudio medio indeterminado, que vaya al voto en blanco, al no voto. Tenemos que esforzarnos por captar eso.

Noticias: Una novedad en la izquierda, sobre todo para el Partido Obrero, es que en estas elecciones por primera vez va a ir Jorge Altamira, uno de los fundadores, como candidato por afuera. ¿Cómo ve esa lista?

Solano: Es una campaña… es un capricho personal, y se demuestra en que no tiene nada que decir. Él lo que tendría que haber hecho es integrarse o apoyar al FIT, pero como no tiene nada que decir su campaña se hace irrelevante. No lo va a votar ni la madre.

Noticias: La última: se abrió usted una cuenta de TikTok. ¿Es el primer trotskista en llegar a esa red social?

Solano: Creo que sí, es divertido. Los liberales coparon las redes sociales y yo ahí discuto la ley de valor, si el aumento de salarios genera inflación o no, esas cosas. Alguien tiene que defender al marxismo.