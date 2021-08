Grabois: "darle los planes a los intendentes no resuelve la discrecionalidad"

"Darle los planes a los intendentes no resuelve la discrecionalidad. El problema de fondo es que hay mucha gente desesperada. Argentina está con una lentísima reactivación que, con suerte, estamos en cuatro años en los niveles de Macri. La única solución es generar un ingreso universal para todas las personas que no tienen un ingreso fijo", marcó Juan Grabois, líder del MTE, anticipando el debate que viene.

Desde el gobierno quieren limitar a los movimientos sociales, que ya reciben desde Desarrollo Social unos 8000 millones de pesos anuales. Se esperaba que con la llegada de "Juanchi" Zabaleta al ministerio se iniciara un proceso para derivar esos fondos y convertirlos en incentivo para la generación de empleo genuino. Y que esas acciones fueran combinadas con pymes y cooperativas desde los municipios.

Pero apenas asumido, Zabaleta marcaba que habría aun más dinero para los movimientos amigos que ya forman parte del gobierno, en pos de mantener la paz social. "Celebro que se haya abierto el debate pero lamento que es un debate deshonesto. Está claro que hay que cambiar pobreza por riqueza y planes por trabajo, la pregunta es cómo. Se hace un reduccionismo sobre este tema que tiene que ver con la mediocridad de debate político en Argentina y de la deshonestidad intelectual desde todos lados. Hay un problema cuando engloban en planes sociales a cualquier expresión de los pobres que se organizan para crear su propio trabajo", apuntó Juan Grabois.

"Creo que al Gobierno se le va la vida en esta definición, se juega el futuro en esta definición, La discrecionalidad que existe (en el manejo de los planes) es consecuencia de la enorme demanda de trabajo, gente que necesita al menos un mango para comer. Hay mucha demanda y una sola ventanilla que es el Potenciar Trabajo. Por esa ventanilla va el más extorsivo y maquiavélico de los dirigentes que junto un grupo de personas desesperadas, hasta el más santo de los curas villeros", agregó Grabois en diálogo con WakeUp (Delta 90.3)

"Hay que ir hacia un plan plurianual, que supere los períodos de gobierno, que permita recuperar una matriz productiva, de desarrollo, que permita resolver el problema de la falta de acceso a la vivienda y que eleve los niveles de empleo. Para que exista esto se necesita estabilidad política. Y para que haya estabilidad política se necesita la asignación universal. Yo hablo con Zabaleta y con Guzmán. La asignación universal está en agenda", sumó el dirigente, que es crítico de la gestión actual, a la que siempre define como una que camina por la cornisa.

"El FMI nos tiene agarrado de las pelotas. No comparto la decisión del Gobierno de buscar un acuerdo con el Fondo en términos de negociación. El punto del PBI que se requiere para un salario universal no puede ser de emisión, debe venir de una mayor recaudación y de la reasignación de partidas. Y en esa reasignación están los subsidios a los ricos. Hay un problema de segmentación y de evasión grave. No se puede ajustar por la parte más delgada del hilo, que son los pobres. Hay que reordenar el sistema de recaudación y de distribución", remarcó Grabois.