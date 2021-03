Iglesias Illia: "El libro de Macri es un aporte, el de CFK una cadena nacional"

Hernán Iglesias Illia es, desde hace varios años, un hombre clave para Mauricio Macri. Cuando él era Presidente, el otrora periodista y escritor era uno de los encargados de revisar y armarle los discursos. Ahora sigue en esa senda: fue uno de los redactores de “Primer Tiempo”, el libro que el fundador del PRO acaba de estrenar y con el que piensa volver a recobrar centralidad política. Y, al menos para quien colaboró con ese texto, es “más reflexivo” que otros trabajos, como el de la Vicepresidenta: “El de Cristina Kirchner es una cadena nacional”.

Illia trabajó en el libro que sacó Editorial Planeta junto a Pablo Avelluto, en lo que, calculan, fueron casi 100 horas de entrevista neta con Macri. “Tuvimos charlas sobre todos los temas y de a poco fuimos ayudándolo a estructurar sus ideas y recuerdos. Eso más las notas que se grabó en sus últimos dos años y medio de mandato”, dijo, en una entrevista con FM Milenium. “No está pensado ni para propios y ajenos, es un balance que hace como un aporte para Juntos por el Cambio y para la sociedad argentina. Lo que se logró en su gobierno, lo que no, con detalles de un nivel inédito según las memorias políticas que he leído yo”, aseguró Iglesias Illia.

Aunque el libro de Macri acaba de salir –va en su cuarta edición, con una tirada de 100 mil ejemplares- es imposible no compararlo con “Sinceramente”, de Cristina Kirchner, que se calcula que es el libro más vendido de la historia del mercado editorial local. Illia dice que en su momento lo leyó, pero que “no fue una referencia para nada”. “El libro de Cristina no me parece un aporte, es una cadena nacional de 300 páginas donde dice lo que dice siempre. Ella nunca baja la guardia, mientras que Mauricio es más reflexivo, baja la guardia, está dispuesto a dialogar con sí mismo. Tienen muchas diferencias”, le dijo al programa “Fase 5”.

Alrededor del libro del ex Presidente ya ha habido varias polémicas, pero la que más sobresale es si tiene la autocrítica que se le esperaba, después de protagonizar un gobierno que tuvo un rotundo fracaso económico. Illia defiende también este punto: “Mauricio admite una mirada nueva sobre contar con más énfasis la herencia, admite que hay cosas que se podrían haber hecho mejor, que fue un error salir del cepo en el primer día y sin tradición de tener un tipo de cambio flotante, y también dice que piensa distinto en algunos temas complejos, como el problema del dólar o sobre el acuerdo con el FMI”.

Aunque el ex Presidente ya admitió que, al menos en estas elecciones, no piensa ser candidato, el título del libro es sugestivo. “El segundo tiempo es la continuidad de Juntos por el Cambio y del movimiento político del que es parte. Mauricio va a hacer su aporte”. Finalmente también, preguntado por los periodistas, hizo referencia a un blooper que se viralizó en las redes: el pifie, en la primerísima edición, sobre la fecha de la muerte de Franco Macri. “Lo vimos antes de la publicación. Salió en los primeros ejemplares. Movimos un subcapítulo entero en un cambio de último momento y en las últimas lecturas no lo pudimos ver”.