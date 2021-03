Chiche Duhalde vs Chino Navarro: “Si fuese el presidente, tarjeta roja”

Chiche Duhalde volvió a cargar contra Fernando Navarro, secretario de Relaciones Institucionales del Gabinete, tras la aparición de sobres con dinero en una camioneta del Movimiento Evita, espacio del que "El Chino" es referente.

“Cuando vos ves lo que hacen estos pseudo movimientos sociales, manejados por personas que a la vez son funcionarios del gobierno en distintas áreas: en Hábitat, en Jefatura de Gabinete, en el ministerio de Desarrollo... ¡El otro día aparecieron 1.4 millones de pesos en un camión!”, arrancó Hilda González de Duhalde en diálogo con El Disparador (Delta 90.3).

La exsenadora nacional, que en los 90 armó la red comunitaria mujeres, conocidas como "Manzaneras", cuestionó la política social del gobierno y apuntó contra los movimientos sociales y referentes como "El Chino" Navarro, Emilio Pérsico y Juan Grabois, a quienes acusó de "ocupar" cargos en el Estado y "tener a la gente de rehén".

"El Chino" Navarro había explicado la semana pasada que “lo de los bolsos con sobres es cierto, pero no era plata negra”, y agregó que “era para pagar micros”. “Ese millón y medio de pesos era para un acto en homenaje al Papa”, se enojó Chiche Duhalde. “Si fuese el presidente, tarjeta roja”, expresó la ex senadora.

“Más allá de estos personajes, que son las máximas autoridades de los movimientos, hay otros qué conducen esos grupos y piden retornos. Son los que manejan las altas y las bajas y se quedan con un vuelto. Y además les piden que estén listo para estar en una movilización”, siguió.

“Estos planes de Potenciar Trabajo son planes que siempre alguien se queda con un pedazo de la torta, que no es justamente la gente. Y en muchos casos no hay exigencia de que trabajen. Entonces no es una inversión, es un gasto, del cual los únicos favorecidos son los señores que inducen estos procesos, y la gente es rehén”, agregó la ex senadora.

El enfrentamiento con el Chino Navarro no es reciente. Ya en 2009, Chiche Duhalde había denunciado el clientelismo en los planes de cooperativas, acusando al ex diputado kirchnerista de manejar "discrecionalmente" dos mil planes sociales en Lomas de Zamora.

“Podríamos enumerar millones de situaciones que llenan de bronca, la gente está muy asqueada, muy enojada. Y al presidente uno lo ve confuso, no sabe para dónde va, y no es poca cosa que no sepa para dónde va”, cargó contra Alberto Fernández.

“El país está pasando por un momento muy complejo. Y seguimos discutiendo cuestiones que hoy no tendríamos que estar discutiendo. Cuestiones que a la gente le importan poco. Seguimos en peleas que son secundarias mientras el tema de la inseguridad es gravísimo, y viendo las peleas entre ministros”, marcó Chiche en referencia los cruces entre Sergio Berni y Sabina Frederic”.

“Noto en la sociedad una enorme depresión una enorme angustia, son muchos los que se plantean el 'me voy'. Y hay otros que no pueden plantearse ni siquiera irse. Me da mucha tristeza ver con un país que está verdaderamente a la deriva. El presidente lo dijo claramente que no se plantea mostrarnos a los argentinos un plan”, cerró Chiche.

por R.N.