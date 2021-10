José Luis Espert: "En un país normal Alberto Fernández ya no sería presidente"

“El macrismo gobernó y fracasó, el kirchnerismo gobernó y fracasó, los dos fueron oposición y fracasaron, ya está, mandemoslos a las papeleras de reciclaje, la grieta no sirve, hay que ir por otras cosas”, insistió José Luis Espert, candidato a diputado nacional de Avanza Libertad, tras el debate en el que tuvo fuertes cruces con Nicolás del Caño y Victoria Tolosa Paz.



“La palabra estupidez se la dije a Tolosa Paz porque al mismo tiempo que ella hablaba de que no querían volver a la deuda hablaba de un Estado presente que era fundamental. Si ya estaba con déficit, y más déficit es más deuda, es una cantidad de incoherencia, por eso ayer dije que habría que enseñar economía desde jardín para que no se digan burradas como las que dice Tolosa Paz”, explicó.



“El Gobierno está haciendo todo mal, es desastroso, Alberto Fernández en un país normal ya no sería presidente, habría sido destituido por juicio político", disparó en el mismo que Guillermo Moreno, quien hace unas semanas había marcado que el mismo frente debería buscar sustituir al presidente tras las generales.

"Hablando específicamente del tema de la deuda, por el bien de los argentinos hay que ir urgente a un acuerdo con el Fondo Monetario, no puede haber duda de que Argentina no va a correr con el FMI.. El camino y el acuerdo va a ser jodidísimo. Fue un error haber dilatado el costo este año, a medida que pasa el tiempo el costo va a ser más alto", opinó Avanza Libertad sobre las negociaciones que lleva Martín Guzmán con el organismo, y que se dilataron este año por cuestiones políticas e ideológicas.

"Dios quiera que al kirchnerismo no se le ocurra defaultear la deuda al FMI porque ahí se le prende fuego el país”, remarcó Espert, quien le acercó durante el debate del miércoles en la pantalla de TN, su programa económico a los distintos candidatos.

“El programa económico se los dejé a todos. No es que crea que se pueda trabajar con ellos, dejé lo que hay que hacer en la Argentina, para mi cada segundo cuenta, el único consenso que hay que hacer es ver cuando empezamos, si hoy o mañana, pero hay que hacerlo”, cerró Espert en diálogo con El Disparador (Delta 90.3).