Los "Caníbales" al poder: de panelistas en C5N a funcionarios

Existe una percepción popular errónea sobre que las personas que trabajan en televisión ganan mucho dinero y todos viven igual que las celebridades más destacadas como Marcelo Tinelli o Susana Giménez, que gozan de una vida lujosa. Esto funciona como una zanahoria aspiracional para cualquiera que empieza a trabajar en esa industria, pero la realidad es menos glamorosa que eso.

En los últimos años se destrabó un nuevo nivel aspiracional televisivo: el acceso al Estado. La televisión como trampolín para fines políticos y no tanto para la fama y la fortuna.

Un ejemplo de esto es el reciente nombramiento de Roberto Feletti como secretario de Comercio, quien hasta la semana pasada se desempeñaba como columnista en el programa de TV "Caníbales" que se emite por C5N. Este show televisivo se creó a partir de la figura de Aníbal Fernández en el panel, quien también volvió a la primera línea del Poder Ejecutivo como ministro de Seguridad.

Fernández había sido abogado civilista de Cristóbal López y de Fabián De Sousa, los dueños del Grupo Indalo. Los iba a visitar a la cárcel cuando estaban presos y los defendía en cuanta posibilidad mediática tenía. En agradecimiento, De Sousa le puso un programa de televisión, que pocas veces supera los 2 puntos de rating.

El staff de "Caníbales" -ahora renovado- se completa con el abogado José Manuel Ubeira, con Julián Guarino que oficia de conductor y la también abogada Natalia Salvo que se hizo célebre en 2019 por ser la representante legal de Pedro Etchebest, el empresario agropecuario que denunció al falso abogado Marcelo D’Alessio y al fiscal Carlos Stornelli por extorsión. Salvo también tiene un contrato en el Estado como asesora en temas laborales en el bloque de Diputados del Frente de Todos.

López y De Sousa actúan como padrinos mediáticos. Si se analizara el fenómeno con la lógica de los mercados financieros se podría decir que los dueños del Grupo Indalo apostaron a dos acciones cuando estaban a precio de saldo. Fernández era el interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio y Feletti era Secretario Administrativo de la vicegobernadora, Verónica Magario, en el Senado Provincial. Hoy la cotización de ambos subió.

Estas no fueron las únicas apuestas de De Sousa y López. Otro hombre clave en el Gobierno con llegada al Grupo es Julián Leunda, el asesor más jóven del presidente. Con 31 años trabaja junto a Juan Manuel Olmos en el primer piso de Casa Rosada. Leunda trabó buena relación con Alberto Fernández durante los años de la presidencia de Mauricio Macri, cuando De Sousa y López estuvieron presos. Alberto Fernández y Leunda los iban a visitar hasta el penal de Marcos Paz.

El selecto grupo de ex C5N que trabajan en el Gobierno se completa con la economista Julia Estrada, que actualmente es directora del Banco Nación.

¿Quién reemplazará a Fernández y Feletti? En el canal está previsto incorporar al panel al ex integrante de la Mesa de Enlace durante el conflicto con el campo en 2008, Eduardo Buzzi y además se sumará la ex panelista de 678 Mariana Moyano. El ex ministro Amado Boudou, condenado por el caso Ciccone, fue varias veces de invitado.

Si se hilara un poco más fino se podría encontrar otros personajes del ecosistema López-De Sousa muy cerca del Gobierno. Uno de ellos es el abogado Carlos Beraldi, que además de ser el abogado de Cristina Kirchner, también fue integrante de la comisión de notables para reformar el funcionamiento del poder judicial. La presencia del abogado de López en ese grupo era tan relevante que se la popularizó como “La Comisión Beraldi”.



Bajas. En contraposición con este presente auspicioso que gozan los dueños del Grupo Indalo, por otro lado está la actualidad de Víctor Santamaría, el sindicalista de los encargados de edificio que acaba de perder a dos hombres que llegaron de su mano al Gobierno: el ex ministro de Educación, Nicolás Trotta y el ex secretario de Medios, Francisco Meritello. Ambos funcionarios quedaron afuera del Gobierno durante la semana crítica en la que los ministros que responden a Cristina Kirchner se rebelaron contra el Presidente.

Otro funcionario que se le adjudica a Santamaría es el ministro de Turismo y Deportes Matías Lammens, con quien en la actualidad estarían distanciados, a punto tal de que Lammens no estaría siendo invitado en los medios del Grupo Octubre. El ministro no se queja por el peso político que aún sigue manteniendo el sindicalista en el mundo de la política. A pesar de haber dejado la presidencia del PJ de CABA, Santamaría sigue teniendo gran influencia en el armado de listas.

La actualidad financiera de Santamaría está atravesando un buen momento. El multimedios de los porteros está 4to en el esquema de reparto de pauta oficial de Presidencia de la Nación con $ 456 millones recibidos entre diciembre de 2020 y agosto de 2021, según un informe elaborado por el diario La Nación. El primer puesto lo tiene el Grupo Clarín con $ 949 millones, luego sigue América TV con $600 millones y tercero el Grupo Indalo con $556 millones.

Santamaría acaba de sellar una alianza con Mario Pergolini, dueño de la radio Vorterix y del grupo Filo Media, para crear un laboratorio de proyectos para innovar dentro de los medios del Grupo Octubre. Un rumor es que detrás de esta alianza estaría la intención de Pergolini de vender Vorterix al sindicalista. En este punto las estrategias de Cristóbal López, Fabián De Sousa y Víctor Santamaría parecieran ir en una misma dirección: robustecer la capacidad mediática de su holding. Pero la diferencia entre unos y otros es que la suerte, en cuanto a poner gente en el poder, se inclinó para el lado de los patagónicos.