Horacio Rodríguez Larreta: "para mi candidatura del 2023 falta mucho"

“La seguridad en la Provincia está fuera de control, ahí es donde hay que discutir propuestas. Nosotros en la Ciudad de Buenos Aires con Diego Santilli como ministro de Seguridad bajamos los delitos, hoy es la segunda ciudad de toda América después de Ottawa en Canadá”, remarcó Horacio Rodríguez Larreta, destacando a su candidato en territorio bonaerense.



Larreta destacó que en la Ciudad de Buenos aires "no ha habido rebote en la delincuencia". "Estamos muy bajos en los casos de homicidios. Si miramos la cantidad de casos ha bajado mucho, incluso los crímenes de los motochorros. Se escuchan mucho menos los casos de violencia. Hoy presentamos el centro de monitoreo en Puerto Madero, vamos sumando tecnología, es la clave para combatir la inseguridad”, agregó el Jefe de Gobierno Porteño.



“Se lo extraña a Diego Santilli, pero estamos en contacto diario. La experiencia que tiene Santilli es la que queremos compartir con la Provincia, por eso insistimos que Diego es el mejor candidato”, agregó. Y dudó sobre las posibilidades de dar vuelta el resultado de las primarias. “Yo no veo razones para que cambié el voto de las PASO, la situación de inseguridad, los chicos fuera de las escuelas, la inflación es igual o peor, no veo situaciones para que cambié sinceramente”, remarcó en diálogo con Delta 90.3.



Larreta remarcó que en este segundo tramo de campaña de cara a las generales del 14 de diciembre, la consigna es repetir el #basta al gobierno nacional, pero agregando propuestas. “Obviamente decirle basta al Gobierno es importante, pero también decirle basta para qué, cuáles son las propuestas, tenemos que bajar la inflación, garantizar que los chicos sigan en las aulas, esas son las cosas que tenemos que discutir”, detalló.

Larreta se sumará activamente a la campaña en recorridas por todo el país (la semana pasada estuvo en Mendoza). “Yo estoy acompañando a nuestros candidatos, aunque mi responsabilidad es con los ciudadanos de la Ciudad. Para mi candidatura del 2023 falta mucho. Esto no es personal, nosotros somos un equipo, no hay un ganador, quien gana es Juntos por el Cambio, es importante que haya una oposición más grande, tenemos que unificar, es necesario tener una oposición unida”, insistió.

“El Gobierno nunca nos llamó al diálogo, nunca ha habido una actitud de diálogo, te diría que todo lo contrario cada vez que hablan de la oposición nos critican o nos agreden, siempre la culpa la tiene el otro. No es así, tenemos que trabajar juntos. No veo ninguna actitud del Gobierno en que haya consenso”, volvió a pronunciar sobre un puente con el Gobierno de Alberto Fernández, o con Sergio Massa: "no me ha llamado”.