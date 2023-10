La derrota de JxC desencadena la crisis del liderazgo de Mauricio Macri

El balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei ya comenzó a provocar rupturas dentro de Juntos Por el Cambio y la búsqueda de culpables está a la orden del día. Con el diario del lunes, los principales cañones apuntan a Mauricio Macri que desde marzo ya había avisado que no se presentaría a la elección presidencial. Aquella decisión vista a la distancia, terminó provocando una internar que lejos de fortalecer, terminó debilitando a la coalición. A esto se le sumó que la irrupción de Milei, obligó a Macri a ser amistoso, lo que terminó por lastimar a su propio partido.

Hoy el liderazgo de Macri está en discusión y esta crisis se veía reflejada en su cara con gesto adusto mientras acompañaba a Patricia Bullrich durante su discurso en el escenario. ¿Qué dirigente de peso le quedó? ¿Cómo se moverá el radicalismo de cara al balotaje? ¿Y la Coalición Cívica? Sin duda, a partir de ahora comienza una nueva conversación. Sergio Massa tiene diálogo con los radicales Emiliano Yacobitti y Gerardo Morales, pero también con el ala moderada del PRO que conduce Horacio Rodríguez Larreta.

Los radicales tienen otro factor más para votar a Massa: Milei los odia, por lo que de ninguna manera podrían votar a alguien que los destrata. Se descuenta que el peronismo republicano, en cabeza de Miguel Ángel Pichetto irá a votar a Massa y es probable que el auditor general sea uno de los primeros en declarar en público su apoyo al ministro de Economía, con quien habla de forma semanal.

Del lado de la Coalición Cívica se espera que haya abstención y del lado de Mauricio Macri se descuenta que pedirá el voto para Milei. Este último ya envió mensajes hacia JxC. “Todos los que queremos el cambio, debemos trabajar juntos”, dijo en su discurso, en un claro tono conciliador convocando a todo el arco opositor.

Lo mismo hizo Massa, al hablar de “convocar a un acuerdo de unidad nacional” y que en un hipotético gobierno suyo “se termina la grieta”. En las redes sociales ya se veían memes parodiando diálogos de Massa con el candidato presidencial cordobés Juan Schiaretti. La provincia mediterranea, será un lugar que ambos candidatos mirarán con interés.

El escenario de ruptura de JxC devuelve a Mauricio Macri al distrito donde construyó su fuerza política para que comience una reconstrucción, pero ahora estará en cabeza de su primo Jorge Macri, que, al cierre de esta edición estaba a 0,40 puntos de ganar en primera vuelta.

El conflicto que generó esta derrota dentro de JxC es mucho más profundo que el contexto electoral. Dentro del espacio comenzaron a mirar para atrás y las decisiones que se tomaron a lo largo de la campaña. Reproches sobran. Culpan a Macri por haber debilitado a Patricia Bullrich frente a Milei, culpan a Bullrich por no haber convocado a todo el espacio al día siguiente de la derrota de las PASO y que le ofreció la jefatura de Gabinete a Horacio Rodríguez Larreta recién en la última semana y también culpan al alcalde porteño por no haber dado un paso al costado antes de las PASO. Todos dan sus argumentos. Hasta se reprochan no haber sumado a Schiaretti.

Los puntos del cordobés sumados a los de Bullrich dan más que lo obtenido por Milei. Macri también estuvo en contra de la incorporación del gobernador cordobés. Un año de malas decisiones.