Papelón: la motosierra que la delegación de Milei no pudo entregarle a Trump

Los que hablaron con "Tute" Di Tella en los días previos al viaje de Javier Milei a Estados Unidos dicen que estaba exultante. De hecho, algo de todo eso se traducía en sus redes sociales. Ahí subió tres o cuatro imágenes de una motosierra, uno de sus inventos, y ante la duda de un usuario que le comentó para quién era ese presente, el artista contestó sin lugar a dudas: "Para D. Trump".

Di Tella, vecino de Villa Urquiza, es fanático de las motosierras. Los que lo conocen dicen que ese es un viejo hobby que tiene desde niño. Y con la aparición sorpresiva de Milei en la política argentina esa pasión solo podía crecer. Es que el hombre es de hecho el autor de la motosierra que Javier Milei mostró en cientos de entrevistas, y que ahora descansa sobre el largo escritorio que tiene en el despacho presidencial de la Casa Rosada.

La confianza de Di Tella con el mandatario debe ser bastante: es que él fue el seleccionado para confeccionar la motosierra que Milei le regaló a Elon Musk en febrero, en uno de sus viajes a Estados Unidos. Musk, en aquel momento, quedó encantado con el regalo y hasta lo mostró, pero luego se arrepintió. "Fue una falta de sensibilidad".

De cualquier manera, lo cierto es que la motosierra de Di Tella no llegó esta vez a su destinatario. Trump no se mostró con el regalo. Lo que habrá sucedido es un misterio que sólo sabe la comitiva.