Martín Guzmán: el banco y su padre

Desde su intempestiva renuncia, poco se siguieron los pasos del exministro de economía de Alberto Fernández, Martín Guzmán. Pero hace unos días, en su cuenta de Instagram, compartió una fotografía abrazado a su padre, pegado a un banco, a metros de las canchas de tenis del club de futbol de sus amores, el mismo de la que es hincha la vicepresidenta Cristina Kirchner: Gimnasia y Esgrima de La Plata.

“Desde ayer, el estadio @gimnasia_oficial cuenta con el banco Ricardo “el topo” Guzmán, en los nuevos jardines del club, frente a las canchas de tenis en la que trabajo por casi tres décadas. ¡Grande viejo! Y qué debut metiste esta tarde”, escribió Gusman.

Muchos de sus seguidores comentaron la imagen, con frases de apoyo a él como a su padre. Y al banco de su padre que no es una institución sino una estructura de cemento para que las personas se sienten. Incluso no faltó el follower que se animó a especular y preguntó: “¿En campaña?”. A lo que no recibió respuesta.