VIDEO | Alfredo Casero: "A la fórmula Bullrich - Macri le faltaría Milei"

Alfredo Casero no anda con vueltas. Como ya nos tiene acostumbrados, su posición política es clara y no duda a la hora de expresarla públicamente, a pesar de que más de una vez le haya causado más de un dolor de cabeza. Esta vez se explayó sobre posibles fórmulas electorales y jugó con la idea de combinar candidatos como Mauricio Macri, Patricia Bullrich y Javier Milei. Y, en este juego, la menos favorecida fue la presidenta del PRO.

"A menos que se presente Macri, creo que es el mejor, que está mejor capacitado, Bullrich y Macri serían Bárbaros y Bullrich y Milei serían barbaros", comenzó explicando su visión de cara alas elecciones de octubre. Pero inmediatamente aclaró: "Milei, Bullrich y Macri serían bárbaros. Milei y Macri serían bárbaros. Bullrich y Milei serían bárbaros..". E, inmediatamente, sentenció: "Bullrich y Macri les faltaría Milei".

Casero hizo esta extensión de una opinión política que había hecho en un programa de televisión, la cual había sido a medias, porque era algo que piensa pero que no iba a decir al aire. Y le aclaró a sus seguidores: "No tomen todo lo que digo en la televisión, porque lo que digo en televisión sirve para que repitan en todos lados algo que a la larga no termina siendo la absoluta verdad, la que tengo yo y se las voy a decir acá (Twitter)".

por R.N.