Larreta en modo campaña en Santa Fe: “Es con todos adentro”

A tres semanas del cierre de listas, el armado opositor está en plena ebullición. Por eso, Horacio Rodríguez Larreta desembarcó en Santa Fe, este sábado por la tarde. El jefe de Gobierno de la Ciudad arribó en un vuelo charter junto a Lilita Carrió con un claro objetivo: convencer a Miguel Del Sel de ser candidato a senador. Creen no haberlo logrado.

Los dirigentes recorrieron los pocos kilómetros que separan el aeropuerto de Sauce Viejo del country Aires del Llano, donde vive el ex humorista de Midachi. Lo saludaron por su cumpleaños y hablaron de política. Pero Del Sel seguiría firme en su postura de no someterse nuevamente a las urnas. “Lo vamos a esperar 48 horas. Si no, tendremos que pensar en un plan B”, le dice un militante PRO que participó de esa reunión a NOTICIAS.

Tras el encuentro en la casa de Del Sel, Larreta fue a conocer la sede PRO de la capital provincial. Estuvo apenas un puñado de minutos en las oficinas de Boulevard Pellegrini y se excusó avisando que tenía que partir de nuevo hacia Capital Federal.

Sin embargo, en ese corto lapso se sentó junto al diputado Álvaro Gónzalez y a los concejales locales Sebastián Mastropaolo y Luciana Ceresola para enterarse del panorama local del partido y compartir visiones nacionales sobre la próxima elección.

“Tenemos gente que nos está ayudando para las Legislativas: el propio gobierno”, les dijo a los suyos. Y les avisó qué espera para los armados de listas provinciales: “Con lo que tenemos adentro no alcanza. Esta elección es con todos”.

En la reunión privada que tuvo con el PRO local, Larreta dejó en evidencia su estrategia, esa que lo diferencia con el macrismo puro: sumar todos los candidatos que se pueda, no importa su procedencia. “Yo creo en el diálogo. Imaginen que me senté 14 veces con Fernández y Kicillof el año pasado”, dijo. El comentario generó la risa de los presentes.

Más allá del despliegue que realizó junto a Carrió, de llegar a Santa Fe a intentar convencer personalmente a Del Sel, Larreta sabe que la patriada será dificil: “Es posible que no sea candidato y que esto nos lleve a unas PASO”, le advirtió al puñado de militantes PRO que lo escuchaba.

En el partido amarillo tienen una alternativa pensada: si no va Del Sel, encabezará la lista propia Federico Angelini. Algunos imaginan a Amalia Granata acompañándolo.

Sin embargo, la idea de que Angelini sea candidato a senador asusta en los compañeros de coalición: si el actual diputado (al que le quedan dos años de mandato) gana y asume como senador, la banca de Diputados podría ser absorbida por el kirchnerismo. “Estamos tratando de juntar gente en el Congreso y él va a soltar un lugar”, se preocupan. Y ejemplifican: "Las últimas dos veces que hubo corrimiento fue así: cuando se fue Lilita asumió José Luis Patiño, cuando se fue Basterra al Ministerio lo reemplazó Nelly Daldobo". El planteo que hacen desde los otros espacios de Juntos por el Cambio es que, de trasladarse de Cámara, debería ingresar una mujer en su puesto.

En el entorno de Angelini, aseguran que ya estudiaron la situación y que eso no sería correcto: "Si deja su cargo entra un varón, que sería Carlos De Lorenzi. No la candidata del Partido Fe", explican. El debate está planteado.

En una tarde fría de sábado en Santa Fe quedó la alegría de los militantes PRO por el arribo de Larreta, la incertidumbre de Del Sel, un puñado de definiciones del dirigente que se disputa el liderazgo del espacio con Mauricio Macri y varias bandejas de masas finas sin probarse. La visita sorpresiva del alcalde porteño alteró el fin de semana, pero dejó más dudas que certezas.