Gregorio Dalbón reveló como fue la reconciliación con Alberto Fernández

“La relación con Alberto era normal, más allá de lo que él decía de mí, o de lo que yo podría pensar por él. Tenemos en común que somos dos personas que hemos criticado a Cristina”, arrancó Gregorio Dalbón, el abogado de la vicepresidenta Cristina Kirchner que representa ahora también al presidente Alberto Fernández en la causa que le entabló a Patricia Bullrich, por sus dichos en los que la presidenta del PRO acusó al gobierno de incluir mecanismos para obtener retornos en la negociación por las vacunas.

La reunión entre el presidente y Gregorio Dalbón para limar asperezas se dio hace dio en medio de la campaña y posterior al anuncio que hizo Cristina Kirchner en redes consagrando a Alberto Fernández como candidato. Se juntaron en las oficinas del Instituto Patria y con CFK como mediadora. Alberto acusaba hasta entonces al abogado de ser un “patotero” judicial y cuestionaba la estrategia de la actual vicepresidenta en los tribunales.

Pero ahora, Alberto elige a Dalbón para demandar a Bullrich por 100 millones de pesos. “No me parece una cifra tan abultada, es un millón de dólares. ¿Por cuánto sería la demanda si hubiesen acusado de coimero al presidente de Estados Unidos un referente de la principal fuerza opositora? Para mi es barato 100 millones, más si lo que se dijo es una mentira a sabiendas”, explicó Dalbón en una entrevista radial.

El abogado marcó que en esta demanda Cristina Kirchner no tuvo nada que ver en la elección de él como abogado. “Alberto Fernández me llama, él decide no dejar pasar un tema de semejante gravedad institucional en medio de la pandemia, que le digan que era ‘coimero’”, contó Dalbón. Y agregó: “Alberto no solamente tiene en cuenta por mi actuación con Cristina, sino también lo que vengo haciendo para sostener lucha contra el lawfare, ocupar ese lugar estratégico”.

“Que Cristina me haya llamado me cambió la vida para bien y para mal”, acotó Dalbón, que dice ser provocado y asediado en su vida personal. “Soy un blanco de puteadas en la calle, en los aviones... Pero cuando pasa trato de reirme. Una vez en Miami en 2017, me había ido a pasear a Disney, me dijeron 'estás acá vacacionando con la mia'. Yo me acerqué, me senté en la mesa, y les pregunté por cuánto les hacía el cheque porque me había llevado una parte del PBI. Si no me lo tomo a risa me tendría que dedicar al boxeo. Yo no soy fácil, pero trabajo la tolerancia en terapia”, contó.

“Ser abogado de la fórmula presidencial me enorgullece y es un grado de responsabilidad muy grande”, balanceó Dalbón. Y destacó su trabajo con la vicepresidenta. “Todo el mundo decía que Cristina era una chorra, que se había robado un PBI. Bueno, ahora parece que se olvidaron de todo lo que decía, porque todas las causas estaban armadas”. “Las paredes de Tribunales hablan”, remarcó sobre su experiencia.

“Patricia Bullrich era antivacunas y ahora está llorando porque no vienen las vacunas que quieren. Del lado de Pfizer salieron a desmentir a Bullrich y además después también el CEO de Pfizer salió a desmentirla en el Congreso. El problema del laboratorio es cuando esta demanda tome la repercusión que tenga que tomar, cuando esto toque lo internacional, Pfizer tendrá que ver qué hará”, cerró el abogado.

