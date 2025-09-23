Los cambios que hace Milei pero que deshace su hermana Karina

Javier Milei está atado de manos. Dos veces en las últimas semanas intentó deshacerse de “Lule” Menem, el operador del Gobierno involucrado en el escándalo de las coimas de Andis y mencionado como el supuesto valijero en esa trama. Y en las dos oportunidades, “Lule” zafó de la bolilla negra presidencial. ¿Por qué? Porque lo rescató Karina, su gran protectora. La hermana del líder libertario le explicó que no se va nadie si ella no da su visto bueno, y entonces “Lule” se quedó. A pesar de Milei.

Veamos la secuencia en cámara lenta porque habla de quién toma las decisiones en el poder.

La primera vez que Milei pidió la cabeza de Menem fue una semana antes del mazazo sufrido en la Provincia, cuando los libertarios salieron cuartos en las elecciones de Corrientes. El candidato del oficialismo, Lisandor Amirón, era un hombre que respondía a “Lule”, por lo cual era lógico que la responsabilidad por el resultado recayera en el riojano que acompaña a Karina en la Secretaría General de la Presidencia. Pero la hermana se opuso a que lo removieran.

¿Qué hizo Milei entonces? Le dijo en voz baja a sus periodistas amigos que, aunque siguiera en funciones, en realidad Menem ya estaba “corrido”. Los periodistas repitieron la falacia en sus respectivos programas. Y Karina se enojó con Javier.

La segunda vez que Milei intentó correr a Menem fue el viernes pasado, cuando el Gobierno anunció cambios en la estrategia electoral: la karinista Pilar Ramírez pasaba a ser la nueva jefa de campaña, mientras que “Lule” quedaba ¡afuera! Así se lo explicó el primer mandatario a sus funcionarios en la Quinta de Olivos y así lo repitió la mayoría de los medios, por pedido expreso del Presidente. Hasta que su hermana, otra vez, contaatacó con una desmentida rotunda: vía el vocero Manuel Adorni -uno de sus soldados más fieles-, instaló en off the record que Menem no solo seguía tan empoderado como siempre, sino que además sumaba... ¡nuevas funciones!

Claramente, se trataba de una batalla comunicacional entre los Milei, fogoneada por el asesor Santiago Caputo desde una de las trincheras y por los Menem, “Lule” y Martín, en la otra.

A esta altura, el mundo periodístico ya no sabe con cuál versión quedarse, la de Javier o la de su hermana. Optaron por publicar ambas, con lo cual la confusión es total.

Dos veces quiso deshacerse Milei de “Lule” Menem, y las dos veces no pudo.

Karina 2, Javier 0.