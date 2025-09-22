Video: todos los hits con el 3% de Karina Milei

El segmento del programa de Pedro Rosemblat en Gelatina, “La fábrica de jingles”, se consolidó como el espacio donde los oyentes mandan sus canciones paródicas burlándose del oficialismo. Entre los envíos reapareció “Alta coimera”, el tema compuesto por María Paula Godoy, oriunda de Monteros, Tucumán. La pieza explotó en redes cuando estalló el escándalo por las grabaciones que vinculaban a Karina Milei con supuestos pedidos de coimas, y terminó cantándose tanto en marchas opositoras como en tribunas de fútbol.

Aunque el episodio de las coimas estalló hace un tiempo, el golpe político fue durísimo. No solo condicionó la imagen del oficialismo a nivel nacional, sino que también costó derrotas en las elecciones provinciales. El tema sigue vivo en la memoria popular, reaparece en memes y ahora vuelve a escena en clave musical.

Como Gelatina prepara un show en Argentinos Juniors, anunciaron con ironía que en Ticketek había un descuento del 3% con el código “ALTACOMERA”. La broma fue inmediata. Una forma de confirmar que, pese al paso del tiempo, el caso todavía persigue al Gobierno y alimenta la sátira que circula en redes y en la calle.