Cumbre en Nueva York: Milei se mira en el espejo deformado de Trump

Javier Milei siempre tuvo un fetiche con Donald Trump. Pocos días antes de asumir la Presidencia, en un viaje a Estados Unidos de noviembre y diciembre de 2023, movió cielo y tierra para reunirse con el entonces candidato republicano a pesar de que el que gobernaba era Joe Biden y de que se hubiera tratado de un desaire sin precedentes. Si ese papelón diplomático finalmente no ocurrió fue no solo porque sus colaboradores lograron disuadirlo, sino también porque la agenda de Trump es muy apretada. Tuvieron que pasar varios meses más para que el argentino pudiera posar junto a su ídolo en una cumbre de la CPAC -la organización que alutina a los líderes de la nueva derecha- y para que volvieran a verse ya con Trump de vuelta en el poder. Hoy, la nueva foto en Nueva York y el millonario mangazo del gobierno libertario al Tesoro norteamericano completan la saga.

Milei siempre se miró en el espejo de Trump, a quien considera el máximo referente de la derecha en el mundo, junto a sí mismo, claro. Pero lo cierto es que ese espejo parece deformado, porque Milei no es Trump. Por varias razones. La primera tiene que ver con lo económico: mientras que Trump se muestra como un proteccionista consumado, que sube aranceles a los productos del resto del mundo para proteger a la industria estadounidense, su par argentino hace todo lo contrario, abre la economía del país, desregula y libera. Uno es nacionalista, el otro liberal.

Una segunda diferencia está en cuán a fondo quieren ir con la motosierra que el gobierno norteamericano tomó como símbolo de la gestión libertaria: Trump quiere achicar el Estado, pero no hacerlo desaparecer, como dice Milei en sus sueños de anarcocapitalista. Y un tercer matiz radica en la capacidad de resiliencia de uno y otro. El norteamericano completó su primer mandato y no pudo ser reelecto, pero regresó a la Casa Blanca cuatro años más tarde ante la inoperancia de Biden y los demócratas. Milei lleva poco más de un año y medio en el poder y los últimos días de su gestión, con el dólar descontrolado, el Banco Central sangrando reservas, la economía estancada, la calle caliente y las urnas en contra, se parecen a un apocalipsis.

En medio de esa debilidad pasmosa es que el libertario vuelve tirarle la manga a su ídolo y a pedirle una selfie. Trump hoy es el último recurso que le queda.