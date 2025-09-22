Lilita Carrió insiste en hablar de su novio: "Se acordó de mandarme flores"

Ayer, Lilita Carrió volvió a desplegar su costado más irónico. En la red X, publicó “Mi novio desde el secuestro se acordó de mandarme flores como señal del amor puro. Un beso, Lilita”. Aprovechó el Día de la Primavera para darle continuidad a la saga de su “novio”, un personaje ficticio que ella misma inventó y que sigue sumando capítulos.

La historia comenzó en una entrevista en el programa 540° de Cenital+ junto a Ernesto Tenembaum y María O’Donnell, donde contó que estaba de novia con alguien muy particular: "Tengo un novio. Tiene 95 años, está en muy buen estado porque se infiltró vitamina C. Está un poco perdido, pero en mi estado de enfermedad creo que funciona bien. Nos llevamos muy bien".

“Nos encontramos una vez por semana en una esquina, nos damos un beso y después yo me vuelvo a mi casa y él se va a la suya", contó ante la sorpresa de los periodistas. El dato corrió rápido y se viralizó en redes, hasta que la propia Lilita salió a desmentirlo en el canal de streaming de La Voz del Interior. “Me pareció una historia fantástica”.

Lejos de cerrar ahí la cuestión, decidió convertir el malentendido en un sketch propio en un contexto donde la política discutía un asunto serio: el presunto espionaje ruso en Argentina. En ese marco le dijo a Infobae que su “novio” había sido secuestrado. “Me da mucha gracia todo esto de las denuncias conspirativas y lo llamé a Stornelli y le dije: ‘Te aviso que dentro de la conspiración está el secuestro de mi novio”. Y Stornelli se rió. Pero es cierto porque fui a la esquina, donde yo lo encuentro, y no está. O se asustó por la popularidad", bromeo.

Esta última entrega aparece con la llegada de la primavera y la ocurrencia de las flores. Una escena que confirma que, en medio de conflictos políticos y escándalos, Carrió siempre se guarda un espacio para el humor. Un recurso que la mantiene vigente y, sobre todo, la convierte una y otra vez en meme.