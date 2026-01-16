Los cómics de Milei para explicar la baja de la inflación

En medio de la discusión pública por la evolución de los precios, Javier Milei volvió a usar un recurso que ya se volvió habitual en su comunicación digital: los cómics. Esta vez, el Presidente compartió en su cuenta oficial de Instagram una ilustración comparativa que recorre los niveles de inflación heredados y dejados por los últimos tres gobiernos.

El gráfico, presentado con estética de historieta, comienza con Cristina Kirchner, quien asumió en 2007 con una inflación anual del 8% y finalizó su segundo mandato, en 2015, con un 27%. Luego aparece Alberto Fernández, que llegó a la Casa Rosada en 2019 con una inflación del 53% y terminó su gestión en 2023 con un índice del 211% anual.

El último cuadro está dedicado al propio Milei. Según el cómic difundido por el mandatario, asumió en 2023 con una inflación del 211% y, en el lapso de dos años, logró reducirla hasta el 31,5% anual. El mensaje apunta a sintetizar, en pocos trazos y números contundentes, el principal argumento económico del oficialismo: la desaceleración inflacionaria como eje central de su gestión.

No es la primera vez que Milei recurre a este formato. Desde hace meses, tanto él como otros funcionarios del Gobierno vienen compartiendo ilustraciones y piezas gráficas producidas por cuentas libertarias, que combinan humor, consignas políticas y datos económicos. El objetivo es claro: trasladar discusiones técnicas a un lenguaje simple, viral y fácilmente consumible en redes sociales.

Con estos cómics, el Presidente refuerza una estrategia comunicacional que busca disputar sentido en el terreno digital, hablarle a un público joven y convertir los números de la macroeconomía en relatos visuales de fácil lectura. La batalla contra la inflación, al menos en Instagram, también se libra en viñetas.