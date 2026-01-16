Friday 16 de January, 2026
Radio Perfil | Logo Perfil

POLíTICA | Hoy 13:13

Los cómics de Milei para explicar la baja de la inflación

El Presidente volvió a apelar al lenguaje visual de las redes sociales para mostrar la desaceleración inflacionaria y contrastar su gestión con las de Cristina Kirchner y Alberto Fernández.

Javier Milei | Foto:CEDOC
Javier Milei | Foto:CEDOC

En medio de la discusión pública por la evolución de los precios, Javier Milei volvió a usar un recurso que ya se volvió habitual en su comunicación digital: los cómics. Esta vez, el Presidente compartió en su cuenta oficial de Instagram una ilustración comparativa que recorre los niveles de inflación heredados y dejados por los últimos tres gobiernos.

Javier Milei

El gráfico, presentado con estética de historieta, comienza con Cristina Kirchner, quien asumió en 2007 con una inflación anual del 8% y finalizó su segundo mandato, en 2015, con un 27%. Luego aparece Alberto Fernández, que llegó a la Casa Rosada en 2019 con una inflación del 53% y terminó su gestión en 2023 con un índice del 211% anual.Milei Cómic

El último cuadro está dedicado al propio Milei. Según el cómic difundido por el mandatario, asumió en 2023 con una inflación del 211% y, en el lapso de dos años, logró reducirla hasta el 31,5% anual. El mensaje apunta a sintetizar, en pocos trazos y números contundentes, el principal argumento económico del oficialismo: la desaceleración inflacionaria como eje central de su gestión.

No es la primera vez que Milei recurre a este formato. Desde hace meses, tanto él como otros funcionarios del Gobierno vienen compartiendo ilustraciones y piezas gráficas producidas por cuentas libertarias, que combinan humor, consignas políticas y datos económicos. El objetivo es claro: trasladar discusiones técnicas a un lenguaje simple, viral y fácilmente consumible en redes sociales.

Con estos cómics, el Presidente refuerza una estrategia comunicacional que busca disputar sentido en el terreno digital, hablarle a un público joven y convertir los números de la macroeconomía en relatos visuales de fácil lectura. La batalla contra la inflación, al menos en Instagram, también se libra en viñetas.

Galería de imágenes

En esta Nota

Comentarios

Más en Red sitios Perfil

Noticias anteriores de "Política"

Más Leídas
Más Leídas de Perfil