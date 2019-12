Los pedidos navideños de libertad de Amado Boudou y Luis D’Elía

“Estoy preso por todo lo bueno que hice y por todo lo malo que no hice”. De esa manera argumentó en plena Navidad Amado Boudou por qué sigue detrás de las rejas: no sería por la condena en la causa Ciccone, sino por una cuestión política. Lo mismo piensa el dirigente social Luis D’Elía. Pero el 24 de diciembre pasaron la Nochebuena en la penitenciaría de Ezeiza, y el 25 hicieron su pedido especial: a ver si Papá Noel o alguien se acuerda de ellos.

Boudou estuvo junto a su mujer, la ex diputada mexicana Mónica García de la Fuente, celebrando la fiesta. “No me voy a México ni a Qatar tampoco a Paris, nos vamos a Ezeiza donde hoy está nuestro hogar... que pasen unas lindas fiestas con sus familias! Papás abracen mucho a sus hijxs”, había avisado la pareja del ex vice. Luego se encargó de recordarle a todos los funcionarios peronistas que tuiteaban que el papá de sus hijos sigue detenido: #FaltaAmado, les escribió debajo de sus mensajes navideños a Sergio Massa, Daniel Scioli y Juan Zabaleta.

Boudou, junto a los demás ex funcionarios K detenidos habían comenzado la campaña “Por una navidad sin presos políticos. Pero tanto él como D’Elía no tuvieron tanta suerte como los demás: 12 dirigentes salieron entre las PASO y la Navidad, pero ellos no. El último fue Oscar Thomas, el ex director de la Entidad Binacional Yacyretá, que debía pagar una caución de 60 millones, pero la Cámara de Casación lo redujo a 3.

“No fue en Navidad, espero q sea mañana. Gracias de corazón. Ojalá pudiera hacer más que un twit”, se lamentó García de la Fuente y ya actualizó su campaña: “Año nuevo sin presos políticos”, puso ahora.

Boudou aprovechó, en plena Navidad, para darle una caricia al Gobierno, a ver si alguien se acuerda de él. En una entrevista con El Destape Radio respaldó las primeras medidas de Alberto Fernández y dijo que la última declaración de Cristina Kirchner en Comodoro Py fue “extraordinaria”. “La tengo acá en un CD, me lo trajeron porque yo quería verlo y tener cada pedacito en mi cabeza".

Pero ese no fue el único esfuerzo que el ex vice hizo para conseguir la libertad el 25 de diciembre. También, desde el penal, escribió un mensaje en un cartón, que fue difundido por el diputado bonaerense Facundo Tignanelli, integrante de La Cámpora, quien lo visitó en la cárcel. “Queridxs compañerxs: Feliz Navidad y mucha fuerza en esta lucha justa por nuestra Patria”, dice la misiva.

Hasta Luis D’Elía parece tener más suerte que él. El dirigente social también habló en Navidad y aseguró que confía en recibir la prisión domiciliaria "por motivos de salud”. "Pronto tendremos novedades, es posible que por temas de salud me den la (prisión) domiciliaria", señaló. Por supuesto que dijo que su juicio fue "totalmente arbitrario".

"Es muy duro, esta es mi segunda navidad en la cárcel. Tengo 62 años, dos bypass, soy diabético e insulinodependiente", denunció el dirigente que lleva un año y dos meses encerrado. D’Elía se tiene fe: en cualquier momento se convierte en el liberado número 13 y deja a Boudou solo entre rejas.