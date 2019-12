Antes de la jubilación, cómo festeja su cumpleaños Carrió

Será un festejo especial para Elisa Carrió el de los 63 años. Porque tendrá su primera celebración como política retirada, según sus propias declaraciones, aunque formalmente renunciará a la Cámara de Diputados en marzo del 2020.

Si para algo quería jubilarse de la política era para eso, para poder disfrutar de su casa en el club de campo Chacras de la Cruz, en Capilla del Señor, sin presiones. Y así lo hará en la noche del jueves: recibirá a sus amigos y a algunos políticos de su espacio para festejar a lo grande.

Con el receso en marcha, ninguno tendrá problemas en recorrer los 90 kilómetros que separan a Capital Federal con Exaltación de la Cruz. Para el único que se complicó el viaje fue para uno de los “Lilitos” favoritos: el diputado bonaerense Luciano Bugallo, que estará en plena sesión en La Plata para intentar frenar el mega aumento que quiere realizar el gobernador Axel Kicillof.

Será el primer cumpleaños en su nueva casa, esa que después de muchos años terminó de construir. Mientras tanto, todo este tiempo vivió en un inmueble alquilado, en el mismo country.

La diputada, que ya se percibía retirada de la actividad política tuvo una inesperada intervención en la última sesión de Diputados por el megaproyecto de ley de Emergencia de Alberto Fernández. Nadie sabía si iría o no a la Cámara, pero así lo hizo: llegó de lentes naranjas, se sentó un rato en su banca y no habló. Luego no estuvo para votar, en la madrugada del viernes 20. Habría sido su última aparición por el Congreso, si sus planes se hacen realidad. "Yo me jubilo con muchísimos aportes: 25 (años) como legisladora, 10 u 11 en el Poder Judicial”, contó luego.

Muchos desconfían de que verdaderamente se retire, aunque en su cumpleaños prometen que no intentarán convencerla de que cambie de opinión. Aseguran que no hablarán de política.