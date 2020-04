Tras la nota de Noticias, Gerardo Morales pidió disculpas

El domingo 12 el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, hacía una presentación el informe diario del Comité Operativo de Emergencia (COE) acerca de la situación epidemiológica de la provincia, y de los planes de su gestión para enfrentar la pandemia de Covid-19. Con una presentación gráfica como acompañante, Morales anunciaba que los jujeños que volvieran a la provincia podrían hacer la cuarentena correspondiente en sus domicilios, pero sus casas serían identificadas con una faja para que todos los vecinos estuvieran al tanto de que un miembro de la familia podría llevar a tener un potencial diagnóstico positivo de Covid-19. Además, dijo Morales, a esas personas se les haría un monitoreo a través de una aplicación telefónica y se controlaría el cumplimiento del aislamiento obligatorio, a partir de visitas diarias y sorpresivas.

Inmediatamente, se encendieron las alarmas. Y es que el “marcado” de personas remite inmediatamente a conceptos como discriminación, estigma y señalamiento social. Algo inaceptable, cuando se están poniendo en juego tanto el derecho a la intimidad de las personas en temas referidos a su salud, y la obligación de los profesionales médicos de respetar el secreto profesional.

Además, se estaba haciendo referencia a personas a las que se les haría un test rápido primero y un segundo test después. Entre ambas pruebas transcurren siete días, durante los cuales la casa permanecería marcada, aún cuando sus habitantes no fueran ya casos confirmados de Covid-19. No solo se trataba de "marcar", sino de marcar a un enfermo mientras no se sabía con certeza si estaba un enfermo.

NOTICIAS publicó en su sitio web la primicia en la noche del mismo lunes, bajo el título: “Fachovirus: en Jujuy van a poner fajas en las viviendas de posibles infectados con coronavirus”. El tema se hizo viral a lo largo del martes, tanto en redes sociales como en medios de comunicación nacionales y provinciales.

Hoy por la mañana Gerardo Morales pidió disculpas a través de sus redes sociales. “La expresión ‘poner una faja en una casa’ fue exagerada de mi parte por lo que pido disculpas”, dice el texto. Y continúa: “Esa expresión, en el marco de casi una hora de exposición, fue exagerada y deja entender que busca estigmatizar a una persona o familia. La estigmatización siempre genera odio y violencia lo que está muy lejos de mi intención”, asevera el texto dado a conocer por Morales.

Para cerrar, asevera que “Jujuy todavía tiene la precaria condición de no circulación local del virus, escenario que tenemos que cuidar con el mayor esfuerzo y compromiso del pueblo”.

Es muy bueno saber que el señalamiento que hizo recordar a épocas medievales no será aplicado. De hecho, integrantes del equipo médico provincial se refirieron ayer a un “cordón sanitario” que se busca instalar para mantener a Jujuy lo más alejada posible de un aumento en la circulación comunitaria del coronavirus que provoca la enfermedad respiratoria aguda Covid-19. Resta conocer cómo se llevará a cabo esa medida.

