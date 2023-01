Javier Milei versus José Luis Espert: cronología de un largo divorcio

El conflicto entre los diputados liberales Javier Milei y José Luis Espert sumó un nuevo capítulo, luego de que el referente de La Libertad Avanza publicara en su Instagram un collage en la que agrupaba a su ex socio político en la vereda de los “socialistas” en contraposición con él mismo. “Liberalismo versus socialismo, nunca fue tan claro”, se lee en el posteo. La respuesta de Espert no se hizo esperar: "Enorme dolor por no haber superado la prueba de liberalismo en sangre", ironizó el diputado de Avanza Libertad.

Pero no siempre la relación fue así. En 2020, cuando Javier Milei recién anunciaba su lanzamiento a la política, lo hizo en una conversación via streaming junto a Espert, quien por entonces era no solo su co-ideario, sino su amigo. “"Me voy a meter en la política. Me voy a meter y voy a ir a militar con vos. Como hemos pedido que se vayan todos y no se fue ninguno, que se queden todos porque nos vamos a meter todos y los vamos a sacar a patadas en el culo…”, proclamó Milei con su habitual exaltación.

En un primer momento, la idea era que ambos fueran juntos en el mismo espacio, pero entonces comenzaron las diferencias: no sólo no fueron juntos en las legislativas de 2021, si no que una vez dentro de la Cámara de Diputados decidieron no formar un único bloque. Así, Espert conformó Avanza Libertad, con referentes como la diputada Carolina Píparo, y Milei construyó La Libertad Avanza, acompañado por la diputada Victoria Villarruel. En aquella oportunidad, Espert hizo una mejor elección: consiguió 656.498 votos mientras que Milei 310.036, menos de la mitad.

Si bien ambos políticos compartían muchas ideas, sobre todo en lo económico, tenían diferencias cada vez más visibles. La principal fue la voluntad de Espert por dialogar y negociar con el espacio de Juntos por el Cambio. En cambio Milei estaba cerrado al acercamiento de, como el lo llamó, “el socialismo amarillo”, aunque llegó a coincidir con figuras del ala más dura, como Patricia Bullrich, y hasta llegó a mantener una reunión con el ex-presidente Mauricio Macri.

Y hubo otras diferencia que se acentuaron con el tiempo: Milei ambicionaba un armado nacional, mientras Espert se concentraba en impulsar una agenda legislativa. Pero también había diferencias en cuanto a ciertos posicionamientos como el aborto: si bien Espert criticó el proyecto que finalmente fue exitoso, aseguró que “en lo personal, estaba a favor”, mientras Milei lo condena de plano, afirmando que constituye “un asesinato agravado por el vínculo”. También difirieron en temas como el cambio climático, que para Milei es "un invento del socialismo", mientras que Espert sentenció que "hay evidencias suficientes"..

Pero las diferencias empezaron a ser cada vez más grandes: en junio, Espert afirmó estar “desconectado” de Milei, y comenzó a decir que podrían ir “separados” de cara a las elecciones de 2023, cosa que hoy es ya cada vez más probable. Los cruces siguieron incluso dentro de Diputados. En octubre, Espert votó a favor de la Reforma de la Ley de Barrios Populares, sancionada en 2018. Dicha norma suspendía la posibilidad de desalojar a quienes allí viven durante diez años.

Y en Twitter estalló el debate: los usuarios liberales cargaron contra Espert, afirmando que esta ley es “contra la propiedad privada”, e incluso el propio Milei criticó la reforma en su cuenta de Twitter: “¿Te das cuenta que cuando se trata de violentar la propiedad privada los de Juntos por el Kargo no son diferentes a los del Frente de Chorros? Te asustan con el KuKo y ellos hacen lo mismo pero sólo con buenos modales”, disparó el anarcocapitalista.

Otro de los cruces fue durante la discusión del Presupuesto 2023, cuando Espert cuestionó a Milei por ausentarse del recinto al momento de votarse la tasa aeroportuaria, un tributo que el Frente de Todos promovió con el fin de financiar a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) a través de un gravamen en los pasajes aéreos. “Como en este caso rechazamos la iniciativa nos retiramos del recinto porque no formamos parte de las tranzas de la casta que se producen ante cada votación artículo por artículo”, se defendió Milei entonces. Pero Espert lo cruzó en Twitter: “@JMilei, al igual que vos, yo rechacé en general el PP2023 por ser un mamaracho. A diferencia de vos, yo me quedé toda la noche para la votación en particular”, manifestó Espert, contundente.

Pero el conflicto parece ya irreconciliable y cada vez más caldeado. Mientras los seguidores de uno y otro se pelean en redes por ver quién es “más liberal”, ambas figuras toman cada vez más distancia. Cada quien podrá tomar sus posiciones en uno u otro bando, pero es claro que el “liberalismo unido” no está cerca de ser una realidad.