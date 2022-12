Encuesta: el tiro por la culata de Luis D'Elía

El dirigente social Luís D'Elía realizó una encuesta en su cuenta de Twitter con motivo de la renuncia de la vicepresidenta Cristina Kirchner a cualquier candidatura en las elecciones 2023. Frente a la pregunta “¿Cuál de estos compañeros elegirías como candidato a Presidente?”, el abrumador triunfo se lo llevó Sergio Massa, con un 41,4 % de los votos.

En contraposición, el presidente Alberto Fernández, por quien D´Elía ha expresado su apoyo en varias ocasiones, fue el gran perdedor de la encuesta: solo el 16 % de los votantes lo eligió como posible candidato. Los otros ternados fueron el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli (eventual Delfín del presidente si se baja de la reelección) quien sacó un 21, 4 %, y el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, con un 21, 2 %.

D´Elía había manifestado en reiteradas oportunidades su alineamiento con Fernández, como cuando cruzó nada menos que al diputado nacional Máximo Kirchner luego de que este cuestionara al presidente durante el cierre el Congreso del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires. “Las jugadas grandes de Máximo Kirchner son sabotear el clima electoral, hacer petardismos todo el tiempo”, disparó D´Elía en defensa del presidente, cuya gestión respaldó en varias ocasiones.

También es pública la poca simpatía que el líder de la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat guarda por Massa. De hecho, en 2021, antes de que Massa se convirtiera en ministro de Economía, D´Elía lo acusó de “detestar al kirchnerismo” en un tuit en el que también le echaba en cara haber perdido en las elecciones de medio término de 2017. Además, en dicho tuit aprovechaba para disparar contra Máximo Kirchner. “El "compañero" Sergio Massa perdió en Tigre. Basta de concesiones ideológicas, políticas y de poder a este tipo que detesta al kirchnerismo. Enterremos cuatro metros bajo tierra los acuerdos tácticos y estratégicos de Máximo Y Massa”, escribió en ese momento D´Elía.

La aparente renuncia de Cristina Kirchner a la arena política desata en el kirchnerismo un lógico apuro por encontrar un sucesor. Mientras Alberto Fernández desliza ambiguas declaraciones sobre su posible candidatura: “"Si soy yo, seré yo, y, si es otro, lo apoyaré encantando” . La claudicación de Cristina Kirchner a cualquier candidatura de cara a 2023 fue uno de los hitos desencadenados a partir de haber recibido la condena a 6 años de prisión por la Causa Vialidad.

“El 10 de diciembre del 2023 no voy a tener más fueros, así van a poder dar la orden de que me metan presa. Sí, presa, pero nunca una mascota. No voy a ser candidata a nada, ni a presidenta, ni a senadora, mi nombre no va a estar en ninguna boleta. Termino el 10 de diciembre y me vuelvo a mi casa, la misma de la que salí un 25 de mayo de 2003 para acompañar a quien fue mi compañero”, declaró vehemente la vicepresidenta minutos después de la sentencia se hiciera conocida.

por R.N.