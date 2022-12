Las renuncias que tuvo Alberto Fernández desde que inició su gestión

Con las últimas bajas dentro del gobierno - las renuncias de Victoria Donda al frente del INADI y de Feliz Crous a la Oficina Anticorrupción - se engrosa la lista de funcionarios que vienen dejando las filas de Alberto Fernández desde que inició su gestión.

La primera baja fue a fines de 2020, cuando la ministra María Eugenia Bielsa, quien se encontraba al frente de Desarrollo Territorial y Hábitat, renunció a su cargo, el cual fue ocupado por el intendente de Avellaneda, y hombre leal a Cristina Kirchner, Jorge Ferraresi.

Pero la siguiente renuncia constituyó uno de los primeros hechos más escandalosos de la actual gestión. A comienzos de 2021, el entonces ministro de Salud Ginés González García protagonizó, durante la pandemia COVID 19, un escándalo que de ahí en más se conoció como el “vacunatorio vip”: varias personas habían sido vacunadas discrecionalmente, saltándose los tiempos y pasos que, por protocolo sanitario, les correspondían. (Cabe destacar que por aquel entonces las vacunas eran bien escaso). El hecho fue tan polémico que impulsó la renuncia del funcionario, quien fue reemplazado ese febrero por la actual ministra Carla Vizzotti.

Al mes siguiente renunció Marcela Losardo, quien se encontraba al frente del ministerio de Justicia y Derechos Humanos y fue reemplazada por Martín Soria, quien ocupa el cargo hasta hoy. Losardo hoy es embajadora argentina ante UNESCO.

En abril de ese año, el entonces ministro de Transporte Mario Meoni también dejó su cargo, pero no por haber renunciado: falleció en un accidente de tránsito, siendo reemplazado por Alexis Guerrera quien ocupa el cargo desde hoy. Ambos, hombres provenientes del Frente Renovador.

Pero en noviembre de ese año, un nuevo hito suscitó numerosos recambios dentro del gobierno. Luego de las Elecciones Legislativas, las cuales no fueron favorables para el gobierno, se produjeron un seguidilla de renuncias: el ministro de Ciencia y Tecnología, Roberto Salvarezza; la ministra de seguridad, Sabina Frederic; Nicolás Trotta, quien estaba al frente de Educación; Daniel Arroyo, quien tenía su cargo Desarrollo; Luís Basterra, (Agricultura, Ganadería y Pesca); Agustín Rossi (Defensa); Felipe Solá (Relaciones Exteriores) y Santiago Cafiero (Jefe de Gabinete): en total, 8 de los nombres que conformaban el plantel albertista original.

Luego, en junio de 2022, Matías Kulfas, quien hasta ese momento ocupaba el cargo del ministro de Producción, presentó su renuncia tras la difusión de un off que supuestamente había salido de la cartera que conducía y que atacaba a Energía Argentina. Al dejar su cargo, el ahora ex funcionario no solo disparó críticas contra el kirchnerismo duro, en particular por la licitación del gasoducto Néstor Kirchner, si no que se pronunció a favor de reformar leyes laborales, reducir las retenciones a las exportaciones agrícolas y dejar de subsidiar la electricidad a la clase media.

Pero uno de los peores golpes para el gobierno de Alberto Fernández fue la renuncia del ministro de Economía, Martín Guzman, que marcó un antes y un después en la interna del gobierno. Guzmán publicó el sábado 2 de julio en sus redes sociales una extensa carta de renuncia a su puesto, mientras en Ensenada hablaba en un acto Cristina Kirchner, su principal crítica.

El puesto de Guzmán fue ocupado por Silvina Batakis quien asumió en julio pero abandonó el cargo el mismo mes, habiendo durado solo unos cuantos días. Su lugar fue ocupado por el ahora ministro de Economía Sergio Massa, pero a poco de enterarse sobre su asunción, el entonces Secretario de Asuntos Estratégicos Gustavo Béliz presentó su renuncia.

Luego, en octubre, la entonces ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, presentó su renuncia tras casi tres años de gestión en rechazo al operativo que las fuerzas federales de seguridad llevaron a cabo para desalojar a una comunidad mapuche en Río Negro luego de incidentes desatados por el conflicto territorial que hay en esa región.

Ahora, con las renuncias de Donda y Crous se suman dos nuevos nombres a la lista de los funcionarios que decidieron renunciar.