“El Chorro también crece”: el fallido cartel de Gildo Insfrán

El gobierno de Gildo Insfrán instaló un cartel propagandístico en las afueras del pueblo de El Chorro, una pequeña localidad de Formosa, pero no se percató de cómo podía interpretarse el mensaje del mismo, ya que al lado de su imagen sonriente se leía “Formosa crece, El Chorro también crece”. En segundos, la publicidad de campaña se volvió viral, ya que en las redes sociales comenzaron a ironizar sobre que Insfrán era, supuestamente, el ladrón que también crecía junto a la provincia.

"Felicitaciones a "el chorro" por seguir creciendo", ironizó un tuitero. Y tras el llegaron una ola de menciones en el mismo tono. Tal fue la repercusión claramente no deseada que, a las pocas horas, el cartel fue removido y, seguramente, por los antecedentes de disposiciones autoritarias que mostró la provincia durante la pandemia, el ideologo y los responsables del mismo hayan sido despedidos.

El secretario general de la Comisión Provincial de la UCR, Carlos Lee, aseguró a Radio Continental que si bien la anécdota fue recibida con mucha gracia, en ese cartel también se encontraron con "la realidad que venimos denunciando y de alguna manera el desfalco que vienen haciendo en las arcas públicas los funcionarios”. Y también denunció que en la compleja situación de la provincia: “Formosa cada día está decreciendo en forma abrupta. La producción directamente no existe. Después de tener tierras con 120 mil hectáreas de algodón, hoy no tenemos ni siquiera 4 mil. Teníamos 40 mil hectáreas de banana, hoy no tenemos dos mil”, se lamentó.

A principios de noviembre, en El Chorro se dio otra situación insólita: el vicegobernador de Formosa, Eber Wilson Solís, fue invitado a un asado para celebrar la venta de ganado, pero antes de que la comida estuviera lista alguien se robó todo lo que estaba sobre la parrilla.

El nombre del pueblo, "El Chorro", se debe a una expedición de soldados en el año 1900, que al llegar al sitio descubrieron un chorro de agua dulce en una vertiente que todavía hoy está. Luego, el nombre fue cambiado a General Mosconi, hasta que en 2016 se le restituyó su nombre original.

por R.N.