El polémico discurso de Espert: del "quiero tetas" a pedir “bala para los delincuentes”

José Luis Espert fue denunciado penalmente por la secretaría de Derechos Humanos luego de que pidiera "cárcel o bala" para los manifestantes que junto a Juan Grabois acamparon en Lago Escondido, frente a la mansión del magnate británico Joe Lewis: "Cárcel o bala para estos delincuentes", tuiteó el diputado, referenciando un posteo del dirigente social.

No es la primera vez que Espert comete un exabrupto de este tipo. En septiembre, también había pedido “cárcel o bala” para los trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) que habían tomado el piso cuatro del Ministerio de Trabajo, en el marco de las protestas que realizaron durante la negociación paritaria.

En ese momento, el Frente de Todos pidió la remoción de Espert por sus declaraciones. “El kirchnerismo miente en todo. No pedí la muerte de nadie. Violencia es la imposición por la fuerza. Ellos son los violentos que silencian a la oposición, a la Justicia y a los medios. Y acá, el que armó un mecanismo para imponer siempre su voz y debilitar y controlar al otro, es el cristinismo. No permitamos que naturalicen las cosas que están mal, como la toma ilegal en el Ministerio de Trabajo, los cortes de calle y los bloqueos a empresas que dan trabajo. Ellos no hablan de defender al ciudadano sino a Cristina Kirchner y sus secuaces. Ahora, si escribo algo pidiendo la aplicación de la ley y la correcta actuación de las fuerzas de seguridad, ¿yo soy el violento?”, planteó Espert como un intento de defensa.

Y hay más. En junio Espert se manifestó sobre los conflictos territoriales en la Patagonia, donde algunos grupos que se identificaban como mapuches atacaron una oficina pública en la zona de El Hoyo. El diputado los calificó de “falsos mapuches” y “terroristas” a los cuales, según él, había que “encarcelar o meterle bala”. Algo que ya había hecho en noviembre de 2021, poco antes de las elecciones en las que fue electo diputado.

Por esa misma época, Espert pidió "hacer queso gruyere" con los criminales que asesinaron a balazos al kiosquero Roberto Sabo en Ramos Mejía. Y agregó: “Para que los delincuentes empiecen a tener miedo tiene que haber algunos que terminen bien agujereados antes, sino el mensaje no va a quedar claro”.

Solicitar el rigor de las fuerzas de seguridad no es el único eje del polémico discurso del diputado. Como celebración de la buena elección que Avanza Libertad en las elecciones, Espert grabó video junto a su mujer, Mercedes González, en el que hizo un muy criticado pedido: “Mi primera declaración profunda como diputado electo, gracias a Dios tengo fueros, quiero tetas".

En octubre de del mismo año, de cara al Día del Respeto a la Diversidad Cultural, el economista cuestionó el nombre asignado a la fecha que antes se denominaba como “Día de la raza” y se despachó contra una nota de Télam. “Mañana 12 de octubre los seres humanos normales festejamos, como toda la vida, el Día de la Raza. Y eso no tiene nada de racista. Los simios drogados kirchneristas no sabemos qué engendro lingüístico festejarán", disparó.

Como si esto fuera poco, en 2014, Espert se despachó con una barbaridad contra Agustina Kampfer, la periodista y ex de Amado Boudou: "Linda, me gustaría llevarte más allá de tus límites. Pienso dirigir una porno con vos y Michael Jordan q tiene un caño de 50cms", tuiteó el economista. Acción que fue duramente repudiada por muchos tuiteros y tuiteras.













por R.N.