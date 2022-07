Pablo Avelluto: "Estamos arrasados por un conjunto de incompetentes"

“Carlos Menem insistía que la política es el arte de lo posible, pero no es de lo imposible. Tal vez la necesidad de evitar el naufragio haga que actúen Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Es una locura que no se hablasen, mi hijo de 3 años actúa con más madurez”, se enoja Pablo Avelluto, el ex ministro de Cultura de Mauricio Macri, responsable por el armado de "Primer Tiempo", el libro sobre la gestión en la presidencia, y uno de los hombres cercanos al fundador del PRO en su estrategia 2023.

“Pero creo que es imposible un cambio para bien. El espectáculo al que asistimos a lo largo de estos meses ya estaba preanunciado a finales de 2019. Es difícil que si se pasaron 3 años insultándose en los medios de comunicación, después puedan hacer algún proyecto juntos. No había que ser muy lúcido para darse cuenta que quienes nos iban a gobernar se detestaban públicamente desde hacía años”, advierte Avelluto sobre la relación que exhiben la vicepresidenta y el presidente de la Nación.

“Argentina no puede tolerar otro gobierno de gente que se pelea. Nosotros tenemos experiencia de gestionar y resolver internas. Porque una una cosa es la crítica o el debate, y otra es impedir que el gobierno funcione como sucedió en estos meses. Por supuesto que en Juntos por el Cambio no pensamos todos igual, porque sería irreal, pero sí creo que hay un profundo sentido de responsabilidad en relación a que el programa de gobierno es el de Juntos, independientemente de quién sea el candidato. Desde una punta a la otra del bloque hay un sentido de responsabilidad y alguien debe quedarse con la bandera de la sensatez en medio de este loquero”, ofrece como alternativa Avelluto.

“Cada colapso institucional que Argentina tuvo a lo largo de su historia democrática no trajo nada bueno, lo que pudimos haber aprendido de la historia es que para eso están las instituciones, y que cuando los hombres y mujeres se equivocan, estas cumplen un rol fundamental porque son el sostén para que no nos matemos entre nosotros. Algunos creen que esto es parte de una especie de pasividad por parte del pueblo argentino, pero para mi es sabiduría. Este gobierno ya demostró que no puede o no sabe, o peor, no le interesa”, concluye el ex ministro de Cultura, ideólogo según su propio relato, de la caravana que llevó a Macri a recuperarse tras las PASO de 2019, y uno de los que aparecen en la gesta del "Segundo tiempo".

“Todo lo que estaba más o menos bien a finales de 2019 hoy está mal, y todo lo que estaba mal en ese momento, hoy está peor. Esto incluye cualquier dimensión de la vida pública, sea la cultura, la economía, la política, el funcionamiento institucional o el debate de ideas. Estos 2 años han sido catastróficos porque cualquiera de nosotros podría reconocer, con un mínimo de honestidad intelectual que la argentina de 2019 tenía muchas dificultades pero eran menos que las que tiene hoy, y que es menos de la que tendrá en los próximos meses por el rumbo político que tenemos", sigue sobre su visión del futuro que antecede a las elecciones de 2023.

"Si aquello podía ser considerado por algunos como una tierra arrasada, como dice mi sucesor, no sé cómo llamaría esto. Hoy hay más pobres, más inflación, más gente yéndose del país, los productos no tienen precios, hay desabastecimiento de artículos, la gente no sabe que es caro y que barato, es un proceso que impacta sobre toda la sociedad independientemente de las identidades políticas o partidarias que cada uno tenga. Estamos arrasados por un conjunto de incompetentes”, cruzó a su sucesor en el cargo, Tristán Bauer, artífice del documental "Tierra Arrasada", que el Frente de Todos usó como lema en 2019.

“No hay ninguna persona en Argentina que se haya manifestado públicamente diciendo que esto va a mejorar. En las columnas de opinión o las redes sociales la gente cree que vamos a estar peor, y es lo más probable. Esto ya rebotó después de la pandemia y acá estamos, lo mejor que podemos hacer es tratar de ser todo prudentes y no echarle nafta a este incendio. Pero el problema es que los bomberos no vienen”, concluyó Pablo Avelluto en en El Disparador (Delta 90.3).

por R.N.