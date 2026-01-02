Por qué al nuevo jefe de la SIDE lo llaman "Señor Selfie"

Durante dos días, la cuenta de Facebook de Cristian Auguadra quedó abierta como una persiana mal bajada. El perfil mostraba una acumulación de imágenes difícil de procesar para alguien que acaba de asumir al frente de la SIDE. Selfies en aviones, selfies con familiares, selfies en distintos puntos del mapa, recuerdos personales, tarjetas laborales y hasta la licencia de conducir de su hijo, con dirección incluida. Todo a la vista. Durante 48 horas. Nadie advirtió nada.

Lo llamaron rápido “el Señor Selfie”. El apodo circuló por los pasillos con una mezcla de ironía y desconcierto. No tanto por el contenido sino por la negligencia. Auguadra no llegó ayer al mundo de la Inteligencia. Desde el año pasado trabajaba en el organismo y ocupaba un cargo sensible: inspector general de Asuntos Internos. Tenía acceso a sumarios, auditorías, fondos reservados y movimientos internos. Un lugar donde la paranoia suele ser una virtud profesional.

En Casa Rosada lo conocen bien. Los registros oficiales muestran entre dos y cuatro visitas mensuales en los últimos cinco meses. En junio entró dos veces; en julio, cuatro; en agosto, tres; en septiembre, cuatro; en octubre, tres. La mayoría de esas reuniones fueron con Santiago Caputo, el asesor presidencial que hoy talla fuerte en la mesa chica del poder. Casi siempre, Auguadra llegaba acompañado por José Lago Rodríguez, el hombre que Caputo ubicó en la SIDE para ordenar los asuntos legales y administrativos.

El recorrido profesional de Auguadra explica parte del cuadro. No viene del espionaje ni de la seguridad. Su historia está ligada a los números, la asesoría fiscal, la consultoría legal y el análisis de riesgos. En 2000 fundó Interpesos SA, una empresa de intermediación crediticia basada en bases de datos y plataformas digitales. En 2012 creó West Transfer SRL, una firma de transporte privado que operó hasta 2015 y que también incursionó en concesiones y compraventa de inmuebles en el oeste del conurbano.

En 2013 armó AV Brokers Inmobiliarios junto a su esposa, Valeria Fillmore. En 2021 fundó Cerrito Broker con Héctor Hermida, con quien además trabajó en la filial argentina de Global Consultancy Services.

Su llegada formal a la SIDE fue en noviembre de 2024. El 3 de diciembre de 2025, Javier Milei lo designó como jefe del organismo, con aval explícito de Caputo. Días después, Facebook quedó abierto como un descuido menor que terminó diciendo más de lo esperado. La cuenta ya fue cerrada. El episodio, no. Para alguien que ahora conduce la Inteligencia argentina, el arranque fue abrupto. Y quedó registrado.