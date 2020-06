Qué confesaron los espías M sobre el seguimiento a periodistas de Noticias

La causa que investiga episodios de espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri tendrá hoy un nuevo capítulo cuando declare el ex agente Facundo Melo, quien fue uno de los integrantes del grupo al que se le encontró diversas pruebas sobre seguimientos a personalidades de la política, la justicia, el sindicalismo, la iglesia y los medios.



El pasado viernes ya había declarado el ex agente de la AFI Leandro Araque quien confirmó que era parte de la célula creada para hacer seguimientos y que entre los objetivos que tenían estaba el jefe de Gobierno Diego Santilli. Allí Araque dio detalles sobre el seguimiento al periodista de esta revista Rodis Recalt, a quien le tomaron una fotografía mientras jugaba un partido de básquet de la liga ABA, de Capital Federal, con el equipo Black Mamba.



Según declaró Araque, una de las órdenes del coordinador del grupo de agentes, un ex policía llamado Alan Ruiz, habría sido que se le robe el celular a Recalt, para conocer quiénes eran sus fuentes. Araque contó que se negó a hacer esto y que en un encuentro con Silvia Majdalani, la entonces subdirectora de Inteligencia, le habría contado esta situación. Desde el entorno de Majdalani sostuvieron que la ex subjefa de los espías conoció a este grupo de agentes en un cocktail en la base 95, que funcionaba en la ex CITEFA y respecto del robo del teléfono negó que fuera cierto.



El seguimiento al periodista de la revista Noticias no se habría reducido solo a seguirlo durante un fin de semana de abril del 2018, cuando se le tomó la fotografía jugando al básquet. También habría hecho una búsqueda en bases de datos para conocer más detalles sobre domicilios, automotores y otro tipo de informes.

por R.N.