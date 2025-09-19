Roberto Navarro: "Milei se compara con De la Rúa, después hablan de golpistas"

Javier Milei volvió a generar ruido con una frase que sorprendió a propios y extraños. En un acto, el Presidente afirmó: “Cuando le empezaron a torpedear el barco a De la Rúa fue cuando quiso hacer la reforma laboral. No sea cosa que los que están torpedeando de atrás sean los mismos. No van a poder parar el cambio”.





La referencia al ex presidente Fernando de la Rúa, símbolo de la crisis de 2001 y de un gobierno que no pudo terminar su mandato, despertó inmediatas reacciones. Entre ellas, la del periodista Roberto Navarro, que desde su cuenta de X compartió el video con un comentario cargado de ironía: “Y después lo acusan de golpista a uno”.

La intervención de Navarro puso en primer plano la paradoja: Milei acusa a la oposición de “torpedear” su gestión, pero se compara con un mandatario recordado por su debilidad e ineptitud para sostenerse en el poder. La frase presidencial, que buscaba reforzar la idea de que existen sectores interesados en bloquear las reformas, terminó funcionando como bumerán en el debate público.