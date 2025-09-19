De la política a la reunión de padres: Kicillof en el Zoom por el viaje de egresados

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se sumó en los últimos días a una videollamada organizada por el grupo de madres y padres del colegio de su hijo mayor, León. El motivo del encuentro fue la preparación del viaje de egresados, una instancia habitual en la vida escolar que esta vez incluyó la presencia del mandatario provincial.

De acuerdo con lo publicado por medios locales, Kicillof apareció en la reunión como un integrante más del grupo, escuchando las intervenciones y siguiendo el intercambio con otros padres. La imagen del gobernador en ese ámbito comenzó a circular en X, donde se difundió la captura del Zoom de padres. “De día te organiza la campaña de octubre y de noche, en reunión de padres, el viaje del colegio”, acotó Juliana Ricaldoni, la periodista que subió la imagen.

El episodio no tuvo relación con la agenda institucional ni con la actividad oficial de Kicillof, pero dejó ver una faceta distinta: la de padre participando de una instancia escolar en la que suelen involucrarse muchas familias. Como ocurre en otros casos de figuras públicas, el registro trascendió rápidamente del ámbito privado al mediático y despertó interés por la simple particularidad de ver a un dirigente político en un contexto tan cotidiano.

En este caso, la participación de Kicillof en la reunión virtual muestra un aspecto de su vida cotidiana que, más allá de su rol político, también lo vincula a las experiencias comunes de cualquier padre frente a un viaje de egresados.