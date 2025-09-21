El rey está desnudo: adelanto de la tapa de Noticias

Hay una leyenda que circula en el Gobierno desde los primeros días de julio, pero que, luego del palazo en Buenos Aires y de la descomposición política que trajo ese resultado, empezó a tomar vuelo propio. Es sobre la trastienda de la decisión de desarmar las LEFI, el instrumento que venía usando el Banco Central para mantener un gran stock de pesos afuera del mercado.

Según todos los analistas económicos, ese fue el gran parteaguas en el rumbo económico del Gobierno: a contramano de lo que imaginaba el oficialismo, alrededor de un tercio de ese stock (casi 6 de 15 billones de pesos) regresó al mercado, ocasionando el tembladeral que luego se quiso solucionar con una suba fuerte de la tasa de interés. A su vez, esta última decisión fue la que terminó de congelar la economía real, la antesala necesaria a la derrota electoral en el distrito más poblado del país.

Por eso es que la anatomía de ese instante, del desarme de las LEFI, es tan central. Y la historia que circula en la Casa Rosada da cuenta de que ni Luis Caputo ni su staff estaban a favor de avanzar en ese sentido. Que hubo una fuerte discusión entre el ministro y el Presidente. Y que la única palabra para definir con precisión la postura del mandatario es “capricho”. Algo parecido a un nene, que no quiso escuchar lo que le aconsejaban sus colaboradores más cercanos y que, convencido por su propio entorno de que era un sabio economista en camino a ganar el Premio Nobel, impuso su voluntad.

La gran novedad ahora es que ya ni siquiera el equipo económico se encarga de desmentir esta historia. Y que incluso en esa trinchera, la que se supone la última del Gobierno, empiezan a buscar culpables sobre la derrota electoral bonaerense y el sinuoso rumbo que tomó el oficialismo desde entonces. Es que hasta en el primer anillo de la administración lo saben: el rey está desnudo. Y ahora todos lo ven.