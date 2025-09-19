La insólita reunión de Milei en Olivos: Virginia Gallardo, "Tronco", "La Pepona" y "La Geisha"

Javier Milei recibió este jueves a los principales candidatos a diputados y senadores de La Libertad Avanza de todo el país para una reunión de campaña en Olivos. Esta vez no hubo fotografía difundida del encuentro, pero sí varios invitados coloridos del universo libertario. Un convite de funcionarios, militantes y postulantes que estuvieron presentes junto al mandatario en la legendaria quinta presidencial.

El periodista y onceavo candidato a diputado nacional bonaerense, Sergio “Tronco” Figliuolo, fue uno de los invitados que pasaron a saludar al mandatario. En medio de las derrotas que sufrió el gobierno nacional en el Congreso, el streamer de Neura aseguró que Milei está “muy bien” y “nadie está cagado, eh, sépanlo”."Lo vi muy bien al presidente, a diferencia de lo que dicen los demás que está detonado, triste, agotado", insistió, en dialogo con Alejando Fantino. .

A pesar de que el miércoles, la Cámara de Diputados dio media sanción a voltear los vetos a la Ley de Financiamiento Universitario y la Ley Garrahan que declara la emergencia pediátrica, Tronco aseguró que el líder libertario estaba de buen humor. Este jueves, en paralelo al recibimiento, el Senado también daba media sanción desaprobando el veto a la Ley que reparte ATN y que beneficia a las provincias.

Otro de los concurrentes, fue la ex vedette y actriz Virginia Gallardo postulante a la Cámara Baja por la provincia de Corrientes. La bailarina, conocida como la “exnovia” del millonario mediático Ricardo Fort, tiene un vínculo personal con Milei que se remonta de su época de economista y que ella tomaba clases particulares con él.

El encargado de manejar la cuenta de TikTok de Milei, Iñaki “La Pepona” Gutiérrez; el exdiputado y armador de La Libertad Avanza en Salta, Alfredo Olmedo; el director de cine Diego Recalde y el youtuber que maneja el canal Break Point, Mariano “La Geisha” Pérez; también fueron recibidos por el principal dirigente libertario. “Fue una reunión de campaña, no de gestión”, ratificó el streamer.

Según fuentes periodísticas, el objetivo de la convocatoria del jefe de Estado era comunicarles a sus candidatos y aliados que buscará convencer a la sociedad de “sostener el esfuerzo” económico. Durante la reunión, el presidente pidió que los postulantes a representar LLA en el Legislativo y el resto de la colorida fauna libertaria convocada se limiten a hablar de inflación, inseguridad y gobiernos pasados.