La ex asesora de Milei revela nuevos chats íntimos con él

La novela entre Javier Milei y su ex asesora de vestuario, Rosmery Maturana, sumó un nuevo capítulo. Ayer, en una story de Instagram, la consultora publicó fragmentos de chats privados con el Presidente y escribió un texto en mayúsculas donde se reivindicó como la única que lo cuidaba de verdad. Además, apuntó contra los “vampiros de mala energía” que lo rodean, a quienes acusa de usarlo para beneficio propio.

No es la primera vez que Maturana expone su intimidad con Milei. La semana pasada ya había difundido otros mensajes en los que aseguraba que el Presidente “no es psiquiátrico” pero que “hay que ayudarlo”, una frase que generó revuelo dentro y fuera de la Casa Rosada. Ahora, redobló la apuesta con nuevas publicaciones que mezclan reproches personales y acusaciones políticas.

El mensaje más reciente apareció encima de capturas de WhatsApp. Fue un texto mal redactado, pero con frases que pegaron fuerte. Allí Maturana remarcó que sin su apoyo las cosas salieron mal y que el entorno actual es el gran problema del Presidente.

“Cuando bancás sin interés alguno, nadie que conozca acá pasa la prueba. Con esa campera que le regalé. Cuando tenés a alguien como yo cuidando al candidato, diciéndole la verdad sin miedo a que se enoje sin interés alguno, las cosas salen bien. Los vampiros de mala energía que te rodean solo lo hacen para usarte porque solos no llegarían a nada. Si la gente supiera que no te tomás vacaciones desde antes de ser candidato ni después de asumir. Te la pasaste trabajando!!! Será que hay que pensar barajar y dar de nuevo", escribió.

El detalle de la campera no pasó desapercibido. Maturana se jacta de haber elegido la Under Armour que Milei usó en la campaña y que se volvió parte de su personaje. Lo cuenta como si fuera su sello personal, casi un símbolo de que ella sí lo entendía, mientras el resto solo lo “usaba”.

El trasfondo es claro: para ella, cuando estaba cerca, las cosas salían bien. Y ahora, los problemas vienen de los “vampiros” que lo rodean. La acusación coincide con lo que se escucha en pasillos libertarios: que el mayor enemigo de Milei no está afuera, sino en su propio equipo.

El impacto político es inmediato. En un gobierno con peleas internas y desorden permanente, la aparición de una voz tan cercana no hace más que alimentar la idea de que el Presidente está atrapado por su entorno.