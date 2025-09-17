El polémico cantito de la izquierda contra “Toto” Caputo

Luca Bonfante, el militante del Frente de Izquierda Unida y una de las voces más duras contra el gobierno de Javier Milei, desató la polémica tras publicar un tuit amenazante dirigido al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo. “Con los huesos de Caputo vamo a hacer una escalera para que en las facultades pueda entrar la clase obrera”, tuiteó. La declaración encendió la discusión en redes sociales y volvió a poner al dirigente estudiantil en el centro de la escena política.

Bonfante no es un desconocido para el oficialismo: desde su postura de extrema izquierda viene cuestionando con dureza al Presidente y se ha prestado a varios debates televisivos frente a referentes libertarios, como Iñaki Gutiérrez, donde cruzó acusaciones sobre el rumbo económico y político del país. Su estilo frontal y sin concesiones lo convirtió en una figura incómoda para el mileísmo y, al mismo tiempo, en un referente juvenil de la militancia opositora.

El tuit se produce en un clima político marcado por la movilización social. Este miércoles, Bonfante fue uno de los voceros de la marcha convocada en defensa de la universidad pública, el Hospital Garrahan y los jubilados, una protesta que buscó poner en evidencia el impacto de las políticas de ajuste. En una entrevista con La Izquierda Diario, el militante había adelantado que la calle sería el escenario central de la resistencia al programa económico de Milei.

Caputo, sin embargo, ya había sido blanco de ataques similares desde la cultura juvenil. En 2024, el rapero Dillom lo mencionó en términos violentos durante una presentación, lo que derivó en una denuncia judicial.

Con ese antecedente fresco, queda la incógnita de si el mensaje de Bonfante tendrá consecuencias legales o si se sumará a la larga lista de cruces verbales que marcan el clima político actual.