Escrache en redes a María Eugenia Vidal por no oponerse a los vetos de Milei

La Cámara baja ratificó por amplia mayoría la normativa que otorga fondos extraordinarios para hospitales como el Garrahan y el proyecto que actualiza los gastos de funcionamiento de las Universidades por el Índice de Precios. Ambos asuntos fueron abordados en una misma sesión que se prolongó durante algunas horas de la tarde.

Tanto la Ley de Financiamiento Universitario y el rechazo al veto presidencial a la declaración de Emergencia en Pediatría, fueron las propuestas que el Poder Ejecutivo intentó frenar aduciendo que perjudicaría el presupuesto nacional. Con 181 votos positivos, 60 negativos y 1 abstención, Diputados insistió en la sanción original, rechazando el veto del gobierno a la ley que fue aprobada semanas atrás por ambas Cámaras.

En tanto, la iniciativa universitaria fue sancionada por una amplia mayoría, con 174 votos afirmativos, 67 negativos y 2 abstenciones. El proyecto establece un piso presupuestario del 0,8% del PBI para garantizar el funcionamiento del sistema universitario nacional, mientras que se reconoció el principio de autarquía financiera y se propuso actualizar los fondos de manera trimestral, según el Índice de Precios al Consumidor.

La postura de la legisladora María Eugenia Vidal sorprendió al abstenerse en votar a favor de la propuesta de las universidades. Una decisión por parte de la parlamentaria que fue rechazada por los usuarios en las redes sociales, convirtiendo su cuestionada participación en trending topic. La ex gobernadora bonaerense y una de las dirigentes del PRO más critica al gobierno de Javier Milei se mantuvo aparte junto con el legislador liberal Ricardo López Murphy.

Anteriormente, la diputada macrista había votado en contra de tratar los vetos presidenciales. “María Eugenia Vidal directamente voto en contra de que se puedan tratar los vetos”, “Qué mujer tan desagradable, ojalá que se muera en el olvido. Ella y todo el PRO” y “Esto es María Eugenia Vidal. Un fracaso y un asco, las dos cosas a la vez”, fueron algunas de las frases contra la legisladora que se posicionaron en la red social X.

Tan solo hace cuestión de semanas, Vidal apareció en diversos reportajes televisivos afirmando que estaba en desacuerdo en los lineamientos que el PRO se encontraría acompañando a La Libertad Avanza. En sus declaraciones mediáticas, la ex gobernadora aseguraba que no podía convalidar el ajuste de la motosierra, en temas tan sensibles como los jubilados. Una afirmación que en redes sociales no se olvidaron de exponer.