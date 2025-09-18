Causal de despido: una asesora de Karina Milei se burló de Conan

Los que integran el Gobierno saben que hay un tema más sensible que todos. Es algo que está casi prohibido mencionar, y mucho menos si es para burlarse. Es el perro Conan, el difunto can de Milei que el hombre hizo clonar en el 2018.

Esta revista viene contando los vaivenes en esa historia. Cómo el libertario se convenció de que el clon que le llegó desde Estados Unidos era en verdad la reencarnación del original (por eso dice que sigue vivo). Y cómo desde entonces el hombre entró en un terreno místico, a través de las conversaciones con el perro en el más allá.



Sin embargo, a pesar de lo delicado del tema, una de las asesoras de Karina Milei se burló del tema en las redes. Fue Belén Agudiez, que compartió en sus historias un tema de Gelatina en donde se mofan del difunto animal: "Dónde está Conan". Eso lo hizo a través de la cuenta de su emprendimiento personal, "Manada crochet", en donde sube muñecos de tela para vender. Agudiez tiene el cargo de subsecretaria de Planificación General, dentro de la Secretaría General que comanda Karina Milei.

Además, ella no es una funcionaria más. No sólo porque en los pasillos de la Casa Rosada la llaman, a sus espaldas, "la brujita" (Agudiez dice poder ver el futuro a través de la lectura de manos, y de hecho esa fue la manera en que se ganó a Karina) sino porque puso gente de su confianza en lugares sensibles del Gobierno. Uno es su primo, Agustín, parte de la comitiva de seguridad de Karina Milei. El otro es Osvaldo Javier Sosa, el intendente de la Quinta de Olivos, que tambien es su cuñado. ¿Le habrá contado Sosa que Conan no existía?

Hay que ver cómo le cae ahora a la hermana esta burla a Conan.