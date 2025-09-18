La Cámara de Diputados le asestó ayer a Javier Milei uno de los golpes más duros de su gestión: rechazó sus vetos a la ley de emergencia pediátrica del Hospital Garrahan y al financiamiento universitario. Pero la derrota no fue solo del Presidente. También arrastró a quienes se animaron a acompañarlo en esa votación, un grupo reducido que ahora quedó marcado políticamente.

Entre ellos sobresalen dos nombres: Cristian Ritondo y Alejandro Finocchiaro, ambos del PRO bonaerense. Ritondo, jefe del bloque y principal articulador de la alianza con La Libertad Avanza, eligió sostener a Milei incluso en una jugada cuesta arriba. Finocchiaro, ex ministro de Educación, repitió la misma lógica: votó a favor de mantener los vetos y se mostró alineado con un oficialismo que, paradójicamente, terminó quedando más debilitado. Su decisión fue leída dentro y fuera del Congreso como una inmolación política: se pararon con Milei justo cuando la mayoría se disponía a darle la espalda.

El resultado es elocuente. La votación dejó en pie las dos leyes, consolidó un frente opositor amplio en defensa de hospitales y universidades, y mostró al Presidente aislado, con apenas un puñado de legisladores de su lado. Ritondo y Finocchiaro, referentes de peso dentro del PRO, quedaron asociados al fracaso y con un costo político difícil de explicar en un año electoral.

El caso de Lisandro Nieri (UCR, Mendoza) y Pablo Cervi (UCR, Neuquén) es más difuso, pero también significativo. Nieri, hombre de Alfredo Cornejo, se ausentó en la votación de la emergencia pediátrica -un gesto que favoreció al oficialismo- y luego acompañó el veto en el financiamiento universitario. Cervi, que en su provincia encabezó boletas en alianza con La Libertad Avanza, también estuvo entre los que respaldaron al Gobierno en la pulseada por las universidades. No figuran en todas las listas nominales, pero su alineamiento político permite inferir su voto en favor del oficialismo.

En política, las jugadas fallidas dejan huellas. Ritondo y Finocchiaro eligieron pararse del lado de Milei en el peor momento, y Nieri y Cervi acompañaron desde sus bancas radicales con gestos que apuntalaron la estrategia de la Casa Rosada. El saldo fue el mismo: el Presidente perdió, y ellos quedaron del lado equivocado de una derrota que quedará registrada como un punto de inflexión.