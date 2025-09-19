Derrotas en serie: el Congreso se volvió una pesadilla para Milei

a arena más peligrosa para el Gobierno hoy parecería ser el Congreso. Es que desde julio, desde que se rompió el acuerdo que el oficialismo mantenía con varios gobiernos provinciales amistosos, La Libertad Avanza viene acumulando una derrota atrás de otra.

En los días previos al cierre de esta edición el Gobierno sufrió tres duros reveses en el Congreso.

Diputados votó contra los vetos presidenciales a la leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica, y en el Senado contra el veto al reparto de ATN para las provincias. Esas votaciones no impactan sólo en las leyes que se tratan: para la política y el círculo rojo se juega ahí la fortaleza de la gobernabilidad. Por ende, ahora zozobra.

En el recinto la situación es aún peor. Silvia Lospenatto, del extinto PRO, se cruzó duro con sus otrora compañeros Cristian Ritondo y Fernando Iglesias. Martín Menem, el presidente de la Cámara, se cruzó duro con varios legisladores de la oposición. Los diputados de Fuerza Patria hicieron su aporte al show tragicómico: se pusieron a cantar dentro del Congreso "Alta coimera", el tema que parodia la corrupción de Karina Milei.

El Gobierno reza para que las elecciones lleguen lo más rápido posible y que, milagro mediante, una victoria les permita tener más músculo para lo que queda de mandato.