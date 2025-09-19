El plan destituyente del "Mago sin Dientes"

“Persona que supuestamente es portadora de mala suerte o infortunio”, es la definición que se utiliza al precisar el término “mufa”. La palabra proviene del lunfardo porteño y es una derivación de "muffa", que en idioma italiano significa “moho”. El moho, en su acepción científica, es un hongo pestilente que ayuda a la descomposición de materia orgánica muerta.

Probablemente por su trayectoria, la aparición del Mago sin Dientes este jueves en la puerta de la quinta presidencial de Olivos, remita al anecdótico término. El personaje interpretado por Pablo Cabaleiro, se quiso sumar al convite presidencial, en el que candidatos, influencers y activistas de La Libertad Avanza se reunieron con el presidente Javier Milei. Por supuesto, en redes sociales, la aparición del ilusionista fue interpretado como un signo de mal augurio.

Muchos recuerdan al personaje como una figura excéntrica y mediática. Su primera etapa de popularidad estuvo ligada a programas de entretenimientos, donde con una dentadura incompleta, como sello distintivo, construyó una imagen que lo llevó a convertirse en invitado habitual de ciclos televisivos como Showmatch. En el programa conducido por Marcelo Tinelli fue donde tuvo sus notables intervenciones que mezclaban humor y trucos.

En época del macrismo, a partir de 2015 hasta 2019, se lo vio en distintos actos del PRO y del entonces presidente Mauricio Macri, a quien apoyaba abiertamente. Si bien arrancó como simpatizante kirchnerista a comienzo del siglo, su militancia mediática activa siempre fue a favor del partido amarillo y de Juntos por el Cambio.

Esa presencia fotogénica del showman en los bunkeres de Propuesta Republicana fue retratada y popularizada en la derrota de las elecciones presidenciales de 2019. Al darse los recuentos del sufragio, el candidato peronista Alberto Fernández se posicionaba como próximo presidente ante Macri en la noche de la elección. El cuartel general de Juntos por el Cambio estaba casi vacío, solo se veía al Mago sin Diente sentado en una tarima viendo apesadumbrado su celular, y hasta faltaban los coloridos globos que caracterizaba al bunker macrista.

Hace unos días, en Casa Rosada, el Mago sin Dientes fue visto saludando a transeúntes y posando para fotografías frente a la sede del Poder Ejecutivo. Cabaleiro explicó que su visita tuvo como propósito expresar su respaldo al gobierno de Javier Milei, en sintonía con su identificación con los sectores libertarios en esta nueva etapa.

Según relató, no se trató de una actividad oficial ni de una convocatoria formal, sino de una acción simbólica para mostrar apoyo al gobierno de Milei, en un contexto de fuerte discusión pública sobre el rumbo económico y social del país. La presencia del ilusionista generó repercusión en redes sociales, donde se reactivó el debate sobre su peculiar recorrido, y como eso incide mágicamente en la derrota electoral de la fuerza política que apoya.