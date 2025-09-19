Tensión entre los hermanos Milei por "Lule" Menem: ¿lo corrieron o no?

La interna más cercana al presidente Javier Milei volvió a quedar expuesta en los últimos días. Según trascendió en Olivos, el mandatario comunicó a sus colaboradores que Pilar Ramírez -referente cercana a Karina Milei- pasaba a ocupar el lugar de Eduardo “Lule” Menem como encargado de la campaña de La Libertad Avanza. La noticia circuló como confirmada, incluso con Ramírez presentada como nueva jefa de campaña en algunos medios.

Sin embargo, rápidamente aparecieron las desmentidas. Facundo Chávez, jefe de Política de Infobae, aseguró en LN+ que la versión no era cierta y precisó: “Pilar Ramírez no va a asumir la jefatura de la campaña nacional sino que va a jugar de encargada de dialogar con los presidentes de La Libertad Avanza para coordinar la campaña, pero no es que 'Lule' Menem ha sido desplazado de la campaña. Esta decisión que se difundió no existió. No solamente que 'Lule' Menem va a seguir en el lugar en el que está sino que va a continuar y ampliar sus tareas en la cuestión de la mesa federal, de la provincia de Buenos Aires y de la campaña. Esta información que fue información cruzada termina de mostrar que hay un problema con la comunicación”.

En los hechos, más que un relevo formal, lo de Menem parece una “corrida cosmética”. Sigue participando de las mesas de campaña y mantuvo reuniones con gobernadores, como la de la semana pasada en Chaco.

El trasfondo es la relación tirante que Javier mantiene “Lule”. El presidente ya había intentado desplazarlo de la mesa de campaña tras el mal resultado en Corrientes -donde La Libertad Avanza terminó en cuarto lugar-, pero Karina lo sostuvo. Ahora, la hipótesis que se abre es si este nuevo movimiento responde a una pulseada entre los hermanos Milei: Javier buscando correr a un dirigente que nunca le cayó en gracia y Karina aferrada a su principal operador político.

El episodio ocurre en medio de la sombra persistente del Coimagate, que dejó a "Lule" en la mira pública y debilitado ante la opinión general. Pese a eso, la secretaria general de la Presidencia insiste en sostenerlo. El resultado es un cuadro ambiguo: oficialmente se lo da por desplazado, pero en la práctica sigue moviéndose como si nada hubiera cambiado.